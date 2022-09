International Street Food a Pontedera

Sarà Pontedera con il patrocinio del Comune, ad accogliere una tappa dell'International Street Food 2022, organizzata da Alfredo Orofino. Si svolgerà in Piazza Garibaldi, ed inizierà venerdì 9 dalle ore 18, per poi proseguire, sabato 10, domenica 11 settembre 2022, dalle ore 12.



In questa 48ª tappa ci saranno 20 stand con moltissime prelibatezze, fra le quali: cucina peruviana, la paella valenciana, la cucina argentina, gli arrosticini e le pannocchie alla brace, il pulled pork, le bombette di Alberobello, arrosticini, carciofo alla giudia, gli arancini, i cannoli, la pasta di mandorla siciliana, gli hamburger gourmet, i panini di mare con polpo e salmone.

Tanti ristoranti itineranti, chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina.

Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso posto è possibile gustare prodotti di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.