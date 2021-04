Yanis Varoufakis e la sua visione di un mondo alternativo in una conversazione col professor Giuseppe Iannaccone

Sarà Yanis Varoufakis il protagonista del nuovo incontro organizzato da Giuseppe Iannaccone, professore al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, nell’ambito del ciclo 'i21'. L’appuntamento è per venerdì 16 aprile, alle ore 18, in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube: l’ex Ministro delle Finanze della Grecia illustrerà la sua visione di un mondo alternativo, oltre la presente versione del capitalismo (che chiama 'tecnofeudalesimo'), presentata nel suo nuovo libro 'Another Now'.

Yanis Varoufakis è stato Ministro delle Finanze della Grecia nel 2015, durante la crisi del debito greco, è membro del parlamento ellenico, fondatore del movimento transazionale Democrazia in Movimento 2025 (DiEM25), co-fondatore dell’organizzazione Progressive International. È professore di Economia all’Università di Atene, ha conseguito una laurea magistrale in statistica matematica all’Università di Birmingham e un dottorato in economia all’Università dell’Essex.

“Yanis Varoufakis è uno dei principali intellettuali pubblici con una riconoscibilità davvero planetaria e siamo onorati che abbia accettato l’invito a una conversazione pubblica sui temi dell’economia, dei mercati, e del lavoro, discussi nel suo libro”, spiega Iannaccone. 'Another Now' è un libro affascinante. È un romanzo di fantascienza, in cui l’autore usa come un dispositivo letterario la teoria degli universi multipli per descrivere un altro mondo in cui la sua visione di un’economia di mercato senza capitalismo si è realizzata davvero, seguendo una storia alternativa che si è separata dal nostro mondo nel 2008, durante la crisi finanziaria. Questo stratagemma gli consente di descrivere i dettagli dell’organizzazione di questo 'Another Now'.

Il ciclo di incontri 'i21' è una serie di conversazioni con Giuseppe Iannaccone su come prepararsi al mondo che cambia e sull’impatto che scienza e tecnologia hanno sull’economia, società, lavoro, istruzione, cultura. La playlist di tutti gli incontri di i21 è disponibile a questo link:

L’incontro con Yanis Varoufakis è promosso dal progetto di ricerca Evo4.0 sull’evoluzione delle tecnologie industria 4.0 e il loro impatto sociale ed economico. Il progetto Evo4.0 è cofinanziato dal POR FESR Toscana 2014-2020 (Azione 1.1.4 sub b) ed è coordinato da Giuseppe Iannaccone, nell’ambito del laboratorio Crosslab IT& Società del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Pisa.

