Yoga & aperitivo

Yoga e Aperitivo connubio perfetto per un giovedì sera rigenerante!



Un'ora di pratica guidati da May di InnerPeace Pilates&Yoga che proporrà una sequenza fluida di Pranayama (esercizi di respirazione) e di posizioni (asana) a tempo di musica, una pratica per attivare la nostra energia vitale, svegliare il nostro corpo e aumentare la nostra consapevolezza e la nostra connessione con noi stessi.



Dopo la pratica i partecipanti potranno ricaricare le energie con l'aperiVIVO, che comprende un drink a scelta dal menù accompagnato da cicchetti e stuzzichini salati.



Ci sono soltanto 10 posti disponibili, per cui la prenotazione (al numero 351 53 38 928) è obbligatoria.