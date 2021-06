Yoga al tramonto e degustazione di vino naturale

All’ora del tramonto alla Fattoria San Vito, ai piedi della Certosa di Calci, pratica Yoga immersa nelle splendide vigne con, a seguire, degustazione di vini naturali e olio extravergine di oliva biologici. Un martedì 6 Luglio da passare nel cuore della ValGraziosa per riconnettersi con il nostro corpo e respiro, ricevendo così l'energia di questo luogo meraviglioso.

I partecipanti praticheranno una semplice e rilassante lezione di Yoga all'aperto tra i filari e gli ulivi della Fattoria, lasciando andare la settimana e ritrovando la leggerezza. Praticare Yoga immersi nella Natura permetterà di (ri)sintonizzarsi con le benefiche frequenze degli Elementi, ricevendo, così, appieno tutti i benefici di questa pratica millenaria.

Dopo la pratica, per chi lo vorrà, Matteo e Roberta guideranno i partecipanti in una gustosa degustazione di 4 vini naturali biologici accompagnati da bruschette con olio extravergine di oliva prodotto dalla Fattoria.

QUANDO: Ritrovo alle 18:45 per la lezione Yoga; Degustazione alle 20:00

COSA PORTARE: Tappetino yoga, cuscino o mattoncino yoga (se disponibili), mascherina e vestiti comodi per la pratica.



Aperto a tutti i livelli di esperienza, anche principianti.

Possibilità per gli accompagnanti di partecipare anche solo alla degustazione.



I dettagli dell’uscita (punto di ritrovo, ecc.) verranno comunicati agli iscritti nei giorni precedenti.

Le distanze tra i partecipanti verranno garantite in conformità alla normativa vigente (rif. Covid). L’iscrizione è obbligatoria. Posti limitati.

Contributo:

Solo Lezione Yoga: 15€

Lezione Yoga e Degustazione: 20€

Solo Degustazione (per accompagnatpri): 15€

Conduce la pratica Yoga: Barbara Caleo. Insegnante certificata di Hatha Yoga presso la Scuola Internazionale di Yoga Sivananda e specializzata nelle tecniche di Respirazione Consapevole e Pranayama.



Per info e iscrizioni

- Mail: barbaracaleo@hotmail.com

- Tel/WhatsApp: 333 4116273

- Facebook/messenger: Padma Yoga



In caso di maltempo l'attività verrà rimandata.

