Yoga in rocca al tramonto

Venerdì 16 giugno la Torre di Federico II sarà di nuovo lo scenario per un'esperienza unica organizzata dai Musei Civici di San Miniato e da CoopCulture e il Centro Yoga Hiranyagarbha di #SanMiniato.

Le insegnanti del centro yoga condurranno una lezione di yoga all'aperto per entrare in contatto con il proprio corpo ed il proprio respiro, tutto in relazione con lo spazio e l'ambiente esterno in una location unica.

Alle 19.15 inizia il percorso di respirazione e meditazione che vi porterà alla scoperta di voi stessi. Necessario essere muniti di tappetino per la pratica sull’erba ed un cuscino per sedersi oppure un asciugamano da spiaggia, e abbigliamento comodo e sportivo.

Per info e prenotazioni chiamare al 3453038991 o inviare una mail a museicivicisanminiato@coopculture.it / sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it

Durata 1H15min circa

Prenotazione obbligatoria entro GIOVEDI' 15 GIUGNO



( NO messaggi Whatsapp)