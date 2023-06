Yoga in vigna con degustazione di vino e olio a Calci

Yoga in Natura a Calci SPECIAL EDITION

Visto il successo delle scorse edizioni, torna l'AperYoga all’ora del tramonto, ospiti della Fattoria San Vito, ai piedi della Certosa di Calci, per una pratica Yoga immersa nelle sue splendide vigne e una deliziosa degustazione con i buonissimi vini naturali ed i prodotti della Fattoria, sotto la guida esperta di Matteo e Roberta.



QUANDO: Ritrovo alle 18h30 per la lezione Yoga; Degustazione guidata alle 19h45

DOVE: Fattoria San Vito, Via Caprili 5, Calci



COSA PORTARE: Tappetino yoga, cuscino o mattoncino yoga (se disponibili) e vestiti comodi per la pratica.

Aperto a tutti i livelli di esperienza, anche principianti.



Possibilità per gli accompagnatori di partecipare anche solo alla degustazione.

I dettagli dell’uscita (punto di ritrovo, ecc.) verranno comunicati agli iscritti nei giorni precedenti.

Contributo:

Solo Lezione Yoga: 15€

Lezione Yoga e Degustazione: 20€

Solo Degustazione (per accompagnatori): 15€



Conduce la pratica Yoga: Barbara Caleo. Insegnante certificata di Hatha Yoga presso la Scuola Internazionale di Yoga Sivananda e specializzata nelle tecniche di Respirazione Consapevole e Pranayama.

Per info e iscrizioni

- Mail: bcaleo@gmail.com

- Tel/Whattsup: 333 4116273

- Facebook/messenger: Padma Yoga



Evento confermato a partire da minimo 10 partecipanti.