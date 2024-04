Yoga porte aperte

Il 13 e 14 aprile opportunità di immergersi nella pratica dello Yoga per promuovere il benessere bio-psico-spirituale seguendo le antiche Scienze Tradizionali dell’India.



Ecco le sessioni a cui potrai prendere parte:

- Posture statiche e dinamiche per rinvigorire le funzioni del corpo psicofisico.

- L'approccio Yoga ai canali energetici del corpo.

- Insegnamento dello Yoga ai bambini.

- Yoga per persone con capacità motorie ridotte.

- La scienza del pranayama: come ossigenare il nostro corpo senza respirare.



Puoi partecipare in presenza presso il campus CSB oppure online ovunque tu sia.



