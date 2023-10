Zac_colpito al cuore! spettacolo per bambini

Domenica 5 novembre alle ore 17.00 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena un bellissimo e divertente spettacolo con attori e muppets giganti.



Zac_colpito al cuore! È uno spettacolo pluripremiato che sa parlare a tutti di un tema che va dritto al cuore: la paura di amare e il coraggio di essere se stessi.



Zac, interpretato da Enrico De Meo, è uno scrittore che scrive storie di draghi, battaglie e prodi cavalieri. Un giorno gli viene chiesta una storia d’amore, però l’amore non fa per lui, che ha messo il proprio cuore sottochiave. Ma è pur sempre un professionista e così, suo malgrado, Zac si ritroverà coinvolto in una storia tra sogno e realtà, fatta di conigli innamorati, tenere effusioni, canzoni sdolcinate, promesse di matrimonio e tante risate. Come andrà a finire?

In scena, insieme a Zac ci saranno dei muppets giganti animati a vista da Marco Lucci: un coniglio in giacca e cravatta ubriaco d’amore, la sua amata che danza in un candido abito da sposa, una volpe affamata che si muove in silenzio, come l’ombra nera di Zac uscita dal suo specchio...

Personaggi fantastici che vi faranno ridere a crepapelle!

Lo spettacolo è consigliato a partire dai 5 anni.



“Colpiti al cuore lo siamo stati tutti, nel seguire il travolgente spettacolo portato in scena da Marco e Chicco (Marco Lucci, straordinario burattinaio e Enrico De Meo, altrettanto straordinario attore) che hanno trascinato gli spettatori in un continuo stupore e allegria per la loro bravura e per un testo veramente esilarante, scritto da sei mani (le loro e quelle

di Simone Guerro, che cura anche la regia). Uno spettacolo per tutti, non solo per i ragazzi: divertente, anzi, divertentissimo, con continue, intelligenti risate a crepapelle, da vedere e rivedere con enorme piacere”.

Renata Rebeschini – Utopia Teatro Ragazzi



Biglietti a partire da 5€ +dp

Prevendita circuito Ticketone e on line

Presso il teatro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, il mercoledì 10-14 e 17-19, il sabato 10-13.

Informazioni 050.744400 e 3458212494

biglietteria@lacittadelteatro.it



LA CITTÀ DEL TEATRO



Ampio parcheggio gratuito a disposizione degli spettatori