Zona franca, show di migranti per pubblici educati

Lunedì 13 settembre alle ore 21.15, all’interno della rassegna di “Fuori Teatro” organizzata dal Teatro Nuovo di Pisa, tramite l’Associazione Binario Vivo in collaborazione con il Comune di Pisa e il Teatro Verdi la compagnia teatrale Voci Sbagliate presenterà il suo nuovo lavoro, prodotto dal Teatro Nuovo, "Zona Franca", regia di Fabio Buonocore e Wilma: nato dalla scrittura di Paolo Olita e Fabio Buonocore. Uno spettacolo brillante e irriverente a tema immigrazione .



Lo spettacolo sperimenta vari linguaggi comunicativi, che si propongono di accendere su un argomento tanto ostico diversi punti di vista da sottoporre all'attenzione e alla riflessione delle spettatrici e degli spettatori. Per questo la trama si sviluppa attraverso molteplici registri teatrali: dalla commedia dell'arte alla farsa, passando per il teatro canzone e il teatro immagine, fino a culminare in un vero e proprio show.



Sinossi



Il viaggio degli Angololi, popolo che risolve ogni controversia in un compromesso e dei Tondoli, popolo dall'animo sincero e connesso intimamente alla natura li conduce all'Approdo delle Salvezze. Qui, accolti da due strani e controversi figuri saranno condotti verso una soluzione del loro viaggio tanto inaspettata quanto grottesca. Quali intenzioni si celano dietro la loro ospitalità?

Quali speranze alimentano il peregrinare dei due popoli?

Ponendo particolare attenzione alla strumentalizzazione del fenomeno migratorio, il pubblico viene reso complice dello svolgimento stesso della trama e l'Approdo delle Salvezze sembra diventare un vero e proprio nonluogo, in cui il confine fra carnefici e vittime si confonde fino a divenire sempre più labile.













Per info e biglietti:



voci.sbagliate@gmail.com



https://www.ciaotickets.com/biglietti/zona-franca-pisa



FB: voci Sbagliate



Instagram: voci.sbagliate

