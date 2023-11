'Zona franca' - Spettacolo comico di e con Federica Mafucci

Giovedì 9 novembre alle ore 21.00 alla Città del Teatro di Cascina, Pisa arriva il divertente spettacolo "Zona Franca" per la regia di regia André Casaca, di e con Federica Mafucci.



Zona Franca è il territorio dove vivere la propria follia come atto di libertà. Un luogo dove venire trasportati all'interno di un mondo libero e fantasioso, ma con la profondità di una vita difficile e incerta, quella di Franca, la protagonista.

Grazie al suo sguardo autentico e profondo, attraverso gags e racconti esilaranti, esprimendosi con il lirismo magico della semplicità, Federica Mafucci interpreta "Franca" raccontando "storie di ordinaria follia", giocando con il divertimento e il dramma del vivere quotidiano, in modo da portare il pubblico dentro un vortice di sensazioni familiari da condividere ed esorcizzare attraverso la comicità.

Liberamente ispirata a una donna realmente esistita, Franca rappresenta la maschera clownesca triste, malinconica e buffa, animalesca e dionisiaca della vita.



Spettacolo vincitore del primo premio al Festival di Teatro Contemporaneo Crashtest di Valdano 2020.

Spettacolo vincitore del Premio PalcoOff del Milano Fringe Off 2022 con menzione speciale da parte della giuria dei ragazzi.





ZONA FRANCA

di e con Federica Mafucci

regia André Casaca

produzioneTeatro C'Art





Prevendita presso il teatro dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, sab 10-13.

Circuito Ticketone

La sera dello spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 20.00



info 050744400 - 3458212494