'Zona Franca' al Teatro Nuovo-Binario vivo: una riflessione sul tema delle migrazioni

Costo 10 euro, per gruppi di 5 persone 40 euro

La compagnia Voci Sbagliate torna in scena con la spettacolare e irriverente 'Zona Franca', questa volta e per la prima volta al Teatro Nuovo di Pisa. E sono tante le importanti novità: nuove poesie, nuove attrici, nuove scene e grandi risi in grandi pianti.

Sinossi dello spettacolo:

Il viaggio degli Angololi, popolo che risolve ogni controversia in un compromesso e dei Tondoli, popolo dall'animo sincero e connesso intimamente alla natura li conduce all'Approdo delle Salvezze. Qui, accolti da due strani e controversi figuri saranno condotti verso una soluzione del loro viaggio tanto inaspettata quanto grottesca. Quali intenzioni si celano dietro la loro ospitalità? Quali speranze alimentano il peregrinare dei due popoli? Con particolare attenzione alla strumentalizzazione del fenomeno migratorio, il pubblico viene reso complice dello svolgimento stesso della trama e l'Approdo delle Salvezze sembra diventare un vero e proprio nonluogo, in cui il confine fra carnefici e vittime si confonde fino a divenire sempre più labile.

Regia di Fabio Buonocore e Wilma. Scrittura di Fabio Buonocore e Paolo Olita

Con:

Fabio Buonocore

Wilma

Paolo Olita

Claudia Perossini

Georgia Fasce

Massimo Risi

Marco Fagioli

Federica Cerizza

Pierluigi Foschi