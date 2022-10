festa di halloween a lorenzana: rispettiamo il monumento ai caduti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday In qualità di Presidente dell'Associazione Culturale Il Mosaico, ho scritto al Prefetto di Pisa e al Sindaco di Crespina Lorenzana, e per conoscenza al Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti. Il prossimo 31 ottobre si svolgerà a Lorenzana, località del Comune di Lorenzana Crespina (PI), la Festa di Halloween, un appuntamento che si ripete ormai da una quindicina d’anni. Ogni angolo del paese viene addobbato e decorato con i simboli di questa festa. Senza entrare nel merito dell’iniziativa, segnalo che tuttavia la frenesia degli organizzatori non ha risparmiato nemmeno il monumento ai Caduti nel centro del paese, addobbato con lenzuola simulanti atmosfera spettrale e immagini di fiamme posizionate proprio sulla lapide con i nomi dei caduti. Ritengo questa scelta molto irrispettosa e irriguardosa verso i nostri Caduti, nonché diseducativa e contraddittoria nei confronti delle generazioni più giovani. Se infatti nelle celebrazioni ufficiali promosse dalle Istituzioni e dalle Scuole si sottolinea l’importanza della Memoria e del rispetto di chi ha versato il proprio sangue per la Patria, la scelta di addobbare il monumento in siffatta modalità a mio avviso costituisce una vera e propria profanazione. Il senso della sacralità viene meno, se non addirittura ridicolizzato. Il 31 sera il monumento farà da scenario alla festa del “dolcetto/scherzetto?” e il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, vedrà il Sindaco in fascia tricolore deporre la corona ai Caduti. Non c’è una contraddizione in tutto questo? Sono veramente indignato per il mancato rispetto dei nostri caduti e che nessuno abbia avuto la sensibilità di capire che ci sono dei limiti alla leggerezza: il rispetto di un monumento ai caduti è un limite invalicabile. Non so esattamente chi siano gli organizzatori dell’iniziativa, ma chiedo che tutti gli addobbi e decorazioni poste sul e attorno al monumento siano rimosse, riservandomi in caso contrario di adire gli organi deputati. Confidando nel Vostro sollecito intervento, ringrazio e saluto Cav. Dr Riccardo Buscemi Presidente Ass. Cult. Il Mosaico

