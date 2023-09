Al Centro linguistico di Pisa si può imparare la lingua dei segni italiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nel 2021, con un articolo del Decreto Sostegni, lo Stato italiano ha riconosciuto la Lingua dei segni come lingua ufficiale e, con il medesimo decreto, ha riconosciuto anche le figure professionali dell’interprete LIS e LIS tattile. Il Centro Linguistico di Pisa, dove già in passato era stato attivato un corso di LIS, apre in questi giorni le iscrizioni al corso di LIS livello A1, rivolto a principianti assoluti. La conoscenza della LIS, lingua usata dalla comunità segnante italiana, permette di interagire con le persone sorde in vari contesti professionali: scuola, sanità, enti pubblici, giustizia, telecomunicazioni, mediazione, etc. Le persone interessate ad avere maggiori informazioni sul corso possono contattare il Centro Linguistico tramite e-mail al seguente indirizzo: cli@cli.unipi.it