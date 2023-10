Studenti delle scuole alla scoperta dell'industria conciaria: riparte 'Amici per la Pelle'

Iniziata ufficialmente, questa mattina 19 ottobre, la nuova edizione del progetto didattico 'Amici per la Pelle', che accompagnerà, nel corso dell’anno scolastico 2023\24, gli studenti del distretto conciario toscano in un viaggio attraverso l’industria conciaria. Promosso dalle associazioni conciarie, UNIC-Concerie Italiane, Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, 'Amici per la Pelle' conferma il suo programma di incontri con gli studenti e visite in aziende del distretto conciario.

La presentazione del progetto nelle scuole del distretto è avvenuta online e si completerà nelle prossime settimane coinvolgendo gli studenti degli istituti scolastici di: Santa Croce sull’Arno, Fucecchio, Ponte a Egola, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte, le cui amministrazioni comunali condividono anche quest’anno l’esperienza. Ad introdurre il progetto ai ragazzi, questa mattina, erano presenti Francesco Pepe(UNIC), Marco Cavallini (Associazione Conciatori), Paola Campigli (Consorzio Conciatori di Ponte a Egola), Stefanella Foglia, coordinatrice del progetto.

Le tappe di 'Amici per la Pelle': dopo la presentazione del progetto con la spiegazione del processo conciario agli studenti, saranno svolte visite in aziende conciarie e al Poteco (Polo Tecnologico Conciario). Gli studenti, alunni delle classi seconde medie, dovranno inoltre creare, con il supporto degli insegnanti di arte e immagine, opere in pelle che saranno presentate nella prossima edizione di Lineapelle e lì votate dai visitatori della fiera.