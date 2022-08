Ripartono i corsi di musica della Filarmonica Pisana

A partire da giovedì 1 settembre riaprono le iscrizioni alla Scuola di Musica della Società Filarmonica Pisana, diretta dal Maestro Carlo Franceschi. I corsi riprenderanno giovedì 15 settembre sia presso la sede storica di Via Contessa Matilde a Pisa, che presso la succursale di Calci. La Società Filarmonica Pisana da oltre 250 anni è una vera e propria istituzione della nostra città, da sempre impegnata a diffondere la cultura della musica sul territorio. Ampia l'offerta formativa presentata, che spazia dai corsi di propedeutica rivolti ai più piccoli, ai corsi di strumento (classico, moderno e jazz), di canto, di musica da camera e di orchestra.

Alta è l'attenzione rivolta alla musica d'insieme con le attività svolte dalla Junior band e dall'Orchestra della Scuola, che prevederanno esibizioni dal vivo durante l'anno accademico e culmineranno nel tradizionale concerto del 21 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica. Contestualmente alla ripartenza della attività didattiche riaprono anche le iscrizioni per il Coro di Voci Bianche guidato dalla professoressa Michela Raimo, attività dall'alta validità formativa rivolta a tutti i bambini dai 5 ai 14 anni. I corsi di strumento possono essere configurati come Professionali o Amatoriali, a seconda dell’interesse dell’allievo.

Lo scopo degli stessi corsi è accompagnare l’allievo fin dai primi passi in un percorso formativo che lo conduca alle soglie degli studi di Alta Formazione, facendogli approfondire lo studio dello strumento, dei vari generi nei quali si colloca e della letteratura musicale ad esso dedicata. E' possibile altresì guidare l’allievo attraverso una soluzione personalizzata alle sue esigenze, al fine di approfondire gli argomenti in modo mirato senza i vincoli accademici. Gli allievi potranno concordare una lezione di prova dello strumento scelto chiamando la segreteria dal lunedì al giovedì in orario 16-19 oppure contattandola via mail all’indirizzo info@filarmonicapisana.it o telefonicamente ai numeri 050 562151 e 3663584926.