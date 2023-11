Appuntamenti di messa in scena per ragazzi e adulti 'Dramma'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Laboratorio sarà guidato da Franco Di Corcia jr (Attore, Regista, Drammaturgo, Formatore e Direttore Artistico del Teatro di Bo') e Mattia Pagni (Attore e Creativo). c/o Teatro Comunale di S. Maria a Monte p.zza della Vittoria, 47 56020 S. Maria a Monte (PISA) QUANDO dal OTTOBRE '23 a MAGGIO '24 una DOMENICA al mese dalle 14.30 alle 18.30 (4 ore) e a seguire Restituzione al Pubblico CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 22 OTTOBRE '23 19 NOVEMBRE '23 10 DICEMBRE '23 21 GENNAIO '24 25 FEBBRAIO '24 24 MARZO '24 21 APRILE '24 19 MAGGIO '24 CONTRIBUTO Il Contributo richiesto per la partecipazione è di €35 per l'intera giornata (per gli iscritti ai Laboratori Teatrali la partecipazione è compresa nella quota del Laboratorio). Prenotando per 4 incontri è possibile usufruire della tariffa agevolata di €100 da versare al primo incontro. Al Contributo si aggiunge, per i non tesserati, una quota di €10, comprensiva di: • Tessera Associativa (12 mesi) • Assicurazione per gli appuntamenti di DRAMMA. La Tessera è valida per tutte le attività realizzate dal Teatro di Bo' e dai Pensieri di Bo'. Il contributo potrà essere versato in più soluzioni secondo le modalità che saranno indicate al momento dell'iscrizione. Le foto dell'annuncio sono di Gianni Mattonai e sono tratte dagli spettacoli del Teatro di Bo'. Per tutte le informazioni visita il sito del Teatro di Bo'.