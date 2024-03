Botanical School 2024 Co_Co_24, contesti e convergenze botaniche: la botanica nei grandi temi di attualità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Parte ad aprile 2024 'Co_Co_24 - Contesti e Convergenze botaniche: la botanica nei grandi temi di attualità', quinta edizione di BotS – Botanical School, il percorso di formazione e aggiornamento organizzato all’Orto e Museo Botanico rivolto quest’anno ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. In questa edizione vengono affrontati in chiave botanica aspetti di economia, di uso sostenibile delle risorse naturali, di effetti antropici connessi alla perdita di biodiversità. L’obiettivo è incrementare la visione multidisciplinare rispetto alle questioni ambientali e alla conservazione del patrimonio ambientale, certi che lo studio dell’ambiente e della sua evoluzione sono imprescindibilmente collegati alla conoscenza della biodiversità, dei servizi ecosistemici e del capitale naturale. Il percorso è valido per il riconoscimento di crediti formativi. Informazioni e modalità di partecipazione al link: https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/2024/03/bots-2024/