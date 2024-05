A Volterra il Summer Tech gratuito in Intelligenza Artificiale dedicato alle studentesse

Il nuovo rapporto dell’Istituto Europeo per la Parità di Genere sul tema dell’Intelligenza Artificiale mostra, come nel Regno Unito e nell'Unione Europea, solo il 16% delle persone con competenze nell’Intelligenza Artificiale siano donne. Valore che diventa sempre più critico con l’aumentare degli anni di esperienza lavorativa. Nel contempo crescono i posti di lavoro nel campo delle professioni STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) strettamente coinvolte con l’Intelligenza Artificiale, in cui solo il 28% di questi sono occupati da donne.

Il divario di genere nell'AI è un problema complesso che richiede un impegno su più fronti, dalla promozione dell’istruzione STEM, per le ragazze e le donne, all'implementazione di politiche aziendali inclusive e all'attenta progettazione e monitoraggio degli algoritmi per evitare discriminazioni e beneficiando di equità, uguaglianza e crescita economica del Paese. Così come ha voluto commentare Roberta Russo Ambassador di Donne 4.0 e docente del Camp.

“Come Donne 4.0 abbiamo voluto fare qualcosa di concreto per mostrare alle ragazze le grandi opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e nello stesso tempo aprire loro gli occhi in merito ai bias esistenti e la necessità che sempre più donne contribuiscano allo sviluppo degli algoritmi di IA in modo che essi siano più equi ed inclusivi”.

È all’interno di questo scenario che si inserisce AIxGIRLS – Summer Tech Camp che anche quest’anno si terrà alla Scuola di Alta Formazione di Volterra, il SIAF, dal 22 al 26 luglio. Un'intera settimana di totale immersione nel mondo dell'Intelligenza Artificiale e della Data Science, offerta gratuitamente alle studentesse selezionate di quarta superiore provenienti da tutta Italia che potranno partecipare non solo a eventi di formazione, ma anche a incontri con professionisti e manager, per approfondire le proprie competenze digitali e le soft skills fondamentali.

L’obiettivo è avvicinare, istruire e accompagnare i talenti femminili verso una scelta più consapevole del percorso di studi da intraprendere, superando limiti culturali e sociali aprendo alle donne di domani la strada per i mestieri del futuro e rendendole protagoniste delle nuove professioni.

Alla sua terza edizione, il Camp conta ormai su una solida community di ragazze che hanno partecipato alle prime due edizioni, docenti e professionisti del settore. Un progetto dedicato ideato e coordinato da Darya Majidi, CEO di Daxo Group, Presidente dell’Associazione Donne 4.0, Ambasciatrice di Women in AI e tra le prime esperte di AI in Italia.

“L’AI sta ridefinendo il futuro del nostro pianeta ed è vitale che abbia una regolamentazione chiara ed un approccio inclusivo ed etico. La sotto rappresentanza delle donne nell’AI può avere conseguenze importanti: amplificazione dei bias di genere nei dati e creazione di nuovi stereotipi discriminanti per le donne. La presenza delle ragazze e delle donne nell’ideazione di questi sistemi deve contribuire a portare una nuova prospettiva di etica e di diversità nei dati e nei modelli creati. Come CEO di Daxo Group e Presidente di Donne 4.0 sono davvero felice di avere al nostro fianco sponsor di eccellenza che credono nel progetto AIxGIRLS quali FAM e Lavazza”.

Fineco Asset Management rinnova infatti il proprio sostegno al progetto per la terza edizione consecutiva, a conferma del suo supporto alle nuove generazioni di professioniste. “Anche quest'anno il sostegno a un’iniziativa concreta e importante come AIxGirls rappresenta per noi la volontà di ispirare e supportare le ragazze che vogliono avvicinarsi all' intelligenza artificiale e sviluppare una carriera nel mondo delle nuove tecnologie - ha confermato Delia Pelosi, Head of Sales and Business Development di Fineco Asset Management - siamo convinti che diversità di genere e inclusione rappresentino per Fineco Asset Management un’opportunità di offrire il proprio contributo allo sviluppo della comunità in cui operiamo: stimolare la transizione verso una società più equa, inclusiva e proiettata al futuro è una priorità non solo per FAM, ma per tutto il nostro Gruppo”.

A supportare AIXGIRLS quest’anno un nuovo partner di grande valore: Lavazza Group, azienda leader nella produzione del caffè, che opera in oltre 90 paesi, scegliendo così di impegnarsi verso la promozione della diversità e dell'inclusione, non solo all'interno del proprio contesto lavorativo, ma anche a livello sociale, contribuendo alla creazione di un futuro più equo e accessibile per le generazioni future così come ha commentato Lucia Pellino – D&I Director Lavazza Group. "La sponsorship e l'alleanza sono fondamentali per raggiungere la piena equità di genere: la prima rende visibili, la seconda supporta e amplifica, insieme creano un ambiente in cui ogni persona possa essere vista per ciò che è, con il valore e le competenze della propria unicità, smantellando i pregiudizi ed essendo più consapevoli dei bias che condizionano i percorsi professionali."

Tra i partner scientifici e tecnici oltre a SIAF che ospiterà a Volterra le ragazze, anche SAIHUB - Siena Artificial Intelligence Hub e l’Università di Siena.

La partecipazione è gratuita e avverrà tramite autocandidatura sul sito www.aixgirls.it.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 24 maggio 2024.