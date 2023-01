Alta formazione, aperte le iscrizioni per la III edizione della Webinar Series ‘Prevenzione e contrasto della criminalità di impresa’

Un corso di alta formazione per fornire strumenti di conoscenza, analisi e gestione delle diverse questioni giuridiche, manageriali ed etiche connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità d’impresa. Sono aperte le iscrizioni alla III edizione della Webinar Series Prevenzione e contrasto della criminalità di impresa, organizzata dall’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna con la collaborazione di ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), Transparency International Italia e lo Studio Carnà&Partners. La scadenza per presentare domanda è fissata a lunedì 30 gennaio 2023. Ulteriori informazioni sul bando e sulle modalità di iscrizione sono disponibili a questa pagina dedicata.

Gli obiettivi del corso

Il principale obiettivo della Webinar Series Prevenzione e contrasto della criminalità di impresa e? il trasferimento interattivo di abilita? e competenze multidisciplinari (giuridiche; economiche; manageriali) e operative nell’ambito della prevenzione e contrasto della criminalità? di impresa.

La formazione prevede 15 webinar, per un totale di 45 ore, con docenti di alto profilo, come professori universitari, consiglieri di Cassazione, funzionari delle autorità di vigilanza, professionisti ed altri esponenti di primo piano di organizzazioni, istituzioni e società con esperienza in ambito italiano e internazionale, che mirano a formare nuove figure di professionisti in grado di fornire strumenti, piani e soluzioni innovative per prevenire il rischio di reati nelle attività d’impresa. Il programma delle lezioni è multidisciplinare e i temi degli incontri, con un taglio spiccatamente interattivo, spazieranno dall’analisi normativa all’approfondimento degli aspetti più vivi e concreti della vita dell’impresa: aggiudicazione di contratti pubblici, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, environmental compliance, cybersecurity e cyber-compliance, responsabilità sociale d’impresa, lobbying, prevenzio ne del rischio-reato 2.0.

A chi è rivolto

Il corso di alta formazione si rivolge a laureati/e (almeno triennali) in materie coerenti con le tematiche sviluppate nel corso dei webinars (es. giurisprudenza, scienze politiche, economia ecc.). Il corso ammette 60 partecipanti e permette di ottenere, al suo termine, 2 CFU. Lo svolgimento delle lezioni è fissato tra febbraio e luglio 2023.