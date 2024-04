Sta per partire il corso di formazione per animatrici e animatori sociali, in programma dal 4 maggio al 14 giugno a Cascina, Pisa e Calci. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto 'P.A.C.E. - Pedagogia Attiva per una Cultura Etica', promosso e coordinato dalla Fondazione Idana Pescioli ETS (Pontedera), con l’organizzazione dell’associazione ALIPES APS. Il termine delle iscrizioni è martedì 30 aprile.

Questo il programma degli incontri:

- sabato 4 maggio, ore 10.00-13.00, alla Biblioteca Comunale di Cascina, 'I diritti dei bambini e delle bambine: la partecipazione e la cultura del gioco';

- giovedì 9 maggio, ore 16.30-19.30, alla Biblioteca Comunale di Cascina, 'Il ruolo dell’educatore, il gruppo di lavoro, la programmazione delle attività ludiche';

- sabato 18 maggio, ore 10.00-18.00, Logge di Banchi a Pisa, 'Attività sul campo con bambini e famiglie: giochi da tavolo e di avventura';

- giovedì 23 maggio, ore 16.30-19.30, al Circolo Primavera di Navacchio, 'Saper Vedere: laboratori di educazione all'immagine e narrazione grafica (Comics e Manga)';

- giovedì 6 giugno, ore 16.30-19.30, al Circolo Primavera di Navacchio, 'Fra Reale e Virtuale: laboratori di educazione ai media e alle nuove tecnologie (Video e Immersività)';

- venerdì 14 giugno, ore 16.30-19.30, all’Associazione La Staffetta di Calci, 'Curiosi X Natura: laboratori di educazione all’ambiente e al paesaggio' (a seguire apericena).

I laboratori sono a cura di Gaetano Spagnuolo, Rachele Imperio, Alice Simoncini, Elena Meucci, Matteo Iannone, in collaborazione con Circolo Primavera San Prospero APS, associazione La Staffetta APS, associazione Grazia Deledda APS, Comune di Cascina e il team di ricerca educativa Eduverse.

Per iscrizioni scrivere a: educazione@gmail.com. Il corso è rivolto a tutte le persone che vogliano realizzare attività ludiche e laboratori rivolti all’infanzia e all’adolescenza. Al termine sarà rilasciato un attestato. La partecipazione è gratuita.