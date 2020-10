L'Accademia Musicale Alta Valdera festeggia i 15 anni di attività: aperte le iscrizioni ai corsi

L'Accademia Musicale Alta Valdera, fondata dal Comune di Peccioli, diretta dal Maestro Simone Valeri e gestita dalla Fondazione Peccioliper, nasce nel 2006 per rispondere alla crescente richiesta nel territorio di una struttura capace di fornire una corretta educazione e formazione per il raggiungimento di un’alta professionalità in campo musicale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell’Anno Accademico 2020-2021 l’Accademia Musicale Alta Valdera compie 15 anni di attività, e lunedì 12 ottobre aprirà il nuovo anno nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid. Per info: 0587 672158, cell. 338 2963108, all’indirizzo di posta elettronica accademiamusicaleav@fondarte. peccioli.net, oppure clicca qui.