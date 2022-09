Autotrasporto merci in conto terzi con veicoli superiori a 3,5 tonnellate: al via il corso a cura di CNA Pisa

Inizierà la prima settimana di ottobre il corso di formazione a cura di Copernico, agenzia formativa di CNA, ed è rivolto sia a persone interessate a svolgere in proprio l’attività di autotrasportatore conto terzi con veicoli di oltre 3,5 tonnellate sia a coloro che già esercitano la professione di autotrasportatore e devono regolarizzare la posizione per effetto del Regolamento Europeo 1071/2009 CE.



Copernico Formazione ricorda che i partecipanti devono aver assolto l’obbligo scolastico e, se stranieri, essere in possesso di un permesso di soggiorno.



Il corso - che prevede un totale di 150 ore, 120 delle quali obbligatorie - mira a preparare all’esame di idoneità professionale per il trasporto merci conto terzi ai sensi del D.lgs 395/2000 ed il Regolamento Europeo 2071/2009 CE.



Durante le lezioni saranno trattate materie quali Elementi di Diritto Civile nazionale e internazionale – Elementi di Diritto Commerciale nazionale – Elementi di Diritto Sociale nazionale e internazionale – Elementi di Diritto Tributario nazionale e internazionale – Gestione finanziaria e commerciale dell’impresa nazionale e internazionale – Accesso al mercato nazionale e internazionale – Norme tecniche e di gestione tecnica nazionale e internazionale – Sicurezza stradale azionale e internazionale.



Alla fine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza che permette l’ammissione all’esame di idoneità professionale.





Il corso - che si svolgerà online - è organizzato in collaborazione con UPA Furno Saltarelli sas di Lucia Brillo Studio di Consulenza Automobilistica.Info costi e dettagli: Eveli Ramacciotti | Tel. 050/876326 | e-mail: ramacciotti@cnapisa.it