Comunicare il rischio durante le emergenze sanitarie: all'Università di Pisa un corso di perfezionamento

C’è tempo fino al 16 gennaio per iscriversi al corso di perfezionamento 'Comunicare il rischio durante le emergenze sanitarie: dall’analisi delle sfide alla gestione dell’infodemia', organizzato dal Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa in collaborazione con il Consorzio universitario Quinn.

Il corso, della durata di 32 ore (3 cfu) inizierà il 15 febbraio e terminerà il 12 aprile 2024 e prevede tre moduli online a distanza a cadenza settimanale e due moduli in presenza all’Università di Pisa. Sono disponibili 40 posti per l’ammissione al corso. Possono partecipare anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso, alla data di scadenza del bando, di qualsiasi titolo di laurea magistrale o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato.

Il corso di perfezionamento Cresp, che ha come direttrice la professoressa Caterina Rizzo e come direttore scientifico Cesare Buquicchio, è finalizzato a fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita dei principi e delle tecniche di comunicazione del rischio in emergenza in sanità pubblica, come anche conoscenze e competenze necessarie per la valutazione della qualità e dell’affidabilità dei dati epidemiologici. Inoltre, vuole sviluppare la capacità dei partecipanti di comunicare in modo chiaro ed efficace il rischio sanitario al pubblico, ai media e ad altre parti interessate, promuovere la comprensione del ruolo della comunicazione del rischio nella gestione delle emergenze sanitarie e la gestione dell’infodemia e identificare e analizzare i principali errori di comunicazione del rischio in passato e fornire strumenti per evitarli in futuro. Il bando è disponibile sull’albo ufficiale dell’Università di Pisa.