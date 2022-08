Corsi di italiano per stranieri al Centro Femminile Comunale

Il CIF (Centro Femminile Comunale) di Pisa (www.cifcompisa.it) organizza corsi gratuiti di italiano A1, A2, B1 con il patrocinio del Comune di Pisa, tenuti da insegnanti volontarie esperte nell’insegnamento di italiano a stranieri.

Per iscriversi è necessario chiamare il 3662423297 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19) o scrivere a cifcompisa@gmail.com entro martedì 26 settembre 2022.

A tutte le persone interessate, che devono essere munite di regolare permesso di soggiorno, verrà indicato il giorno e l’ora in cui svolgere un breve test, per stabilire il livello di conoscenza della lingua italiana.

L’inizio delle lezioni, che si svolgono nel rispetto delle norme dovute all’emergenza COVID, è previsto per lunedì 10 ottobre presso la sede del CIF Comunale di Pisa in Via Fiorentina 225/a. Al loro termine viene rilasciato un attestato di frequenza.

I corsi sono gratuiti ed è previsto il solo contributo di 10 euro per le spese di cancelleria.