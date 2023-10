Al Verdi tornano i corsi di recitazione per tutte le età

'Non è vero ma ci credo', celeberrima frase del grande Totò, è il filo conduttore del ciclo 2023-2024 dei corsi di Fare Teatro, l’area della Formazione del Teatro Verdi di Pisa che anche per questa stagione propone percorsi di recitazione, voce, scrittura creativa e drammaturgica. Come da tradizione, il Teatro di Pisa dedica due giornate alla presentazione dei corsi: mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre tutti gli interessati potranno conoscere l’offerta formativa del Verdi in tre diversi incontri con i docenti dei singoli corsi: Luca Biagiotti (responsabile della Formazione), Cristina Lazzari, Franco Farina, Federico e Margherita Guerri. Le presentazioni sono a ingresso e libero e si terranno nella Sala Titta Ruffo del Teatro di Pisa.

Ecco la scansione degli incontri:

- mercoledì 11 ottobre

ore 15 I livello recitazione (destinato agli studenti delle scuole superiori);

ore 17 Play! e Costruttori di sogni (destinato ai bambini delle scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado)

- giovedì 12 ottobre

ore 18 - La valigia dell’attore, Speech & Voice, Scrittura creativa (destinato a studenti universitari e agli adulti).

Luca Biagiotti, responsabile della Formazione di Fare Teatro (Fondazione Teatro di Pisa), spiega: "Ogni anno le nostre attività hanno al centro una riflessione per dialogare con il tempo che stiamo vivendo. Il titolo dell’edizione di quest’anno è: 'Non è vero ma ci credo'. Il senso di questa scelta è spiegare che ciò che si fa in scena non è falso ma è finto e rende credibile qualcosa che non esiste suscitando emozioni e riflessioni". Oltre al lavoro in Teatro, i docenti dell’Area Formazione del Teatro di Pisa da anni collaborano con le scuole presentando la cultura teatrale come strumento didattico in grado di incrementare il livello di comprensione e partecipazione degli allievi nei confronti degli argomenti curricolari.

I CORSI E I LORO DESTINATARI. Fare Teatro è a tutti gli effetti una stagione di laboratori e di spettacoli che principiano dal mese di ottobre e si concludono nei mesi estivi con rappresentazioni aperte al pubblico e di grande richiamo. Da decenni Fare Teatro accompagna generazioni di cittadini aiutandoli ad accrescere la propria formazione anche culturale e a familiarizzare con un luogo, il Teatro, che viene ancora percepito come distante. La formazione è affidata a professionisti dell’arte teatrale e drammaturgica e si rivolge a un pubblico variegato per età, interessi e formazione.

'Play 1 e 2' sono i laboratori di propedeutica teatrale per i bambini della scuola dell'infanzia e della prima e seconda classe della scuola primaria. 'Costruttori di sogni 1 e 2' sono i laboratori per i bambini della terza, quarta e quinta classe delle scuole primarie. 'Recitazione I e II livello' sono i corsi destinati agli studenti delle scuole superiori. 'Valigia dell'attore' è il laboratorio di recitazione per universitari e adulti. 'Scrittura creativa e drammaturgia' sono i corsi che avvicinano alle tecniche della scrittura narrativa e drammaturgica e al parlare in pubblico. 'Speech and voice' sono i laboratori intensivi rivolti anche ai professionisti che sono chiamati a parlare in pubblico.