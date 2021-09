Polo tecnologico di Navacchio, corsi gratuiti di formazione professionale in Digital Marketing: come fare domanda

Il Polo tecnologico di Navacchio organizza due corsi gratuiti di formazione professionale in Digital Marketing e promozione e commercializzazione dell'innovazione. I corsi, riservati ciascuno a 15 partecipanti che hanno un titolo di istruzione secondaria superiore e che sono alla ricerca di un’opportunità di lavoro qualificata, sono finanziati dalla Regione Toscana.

Corso CLICK

Con il corso CLICK gli allievi potranno acquisire conoscenze e competenze in comunicazione, marketing e strategie di promozione e vendita online, sviluppare le digital soft skills - abilità nelle relazioni e nei comportamenti per utilizzare efficacemente i nuovi strumenti digitali in contesti lavorativi innovativi - e scoprire come si organizzano e gestiscono le campagne di crowdfunding.

Il corso mira a offrire ai giovani sbocchi occupazionali in aziende di marketing e comunicazione, web agency, aziende di produzione, commercio e servizi che hanno bisogno di promuovere online i propri prodotti e servizi per essere più competitive.

L'obiettivo è formare figure che siano in grado di supportare le imprese nella transizione digitale e affrontare meglio le sfide dei mercati in continua evoluzione.

Il corso si svolgerà da ottobre 2021 a gennaio 2022. Il termine per le iscrizioni è il 30 settembre.

Corso TIC

Il corso TIC consente invece di acquisire la qualifica di Tecnico per la divulgazione di un prototipo o di un risultato di ricerca ad alto valore innovativo, figura professionale riconosciuta dalla Regione Toscana (RRFP n. 447 Livello – 4 EQF). Il principale compito di questa figura professionale è quello di studiare, valutare e identificare i mercati, le possibili applicazioni industriali, definire accordi commerciali e piani di sviluppo e marketing con partner industriali e commerciali.

In pratica, un esperto in promozione e commercializzazione dell'innovazione, un professionista della valorizzazione sul mercato di prodotti e servizi innovativi, con competenze nello sviluppo del business plan, promozione e marketing dell'innovazione, organizzazione di servizi di supporto all'innovazione, project management e molto altro ancora.

La figura professionale formata può trovare uno sbocco occupazionale qualificato presso aziende, università e centri di ricerca, altri enti privati e pubblici, per rendere disponibile un portafoglio completo di servizi per l'innovazione.

Il corso si svolgerà da novembre 2021 a maggio 2022. Il termine per le iscrizioni è il 15 ottobre.

Come fare domanda

Per iscriversi è possibile contattare Polo Navacchio SpA (rif. Piera Iorio e Maria Ranieri) ai numeri 050 754 143, 050 754 129 o scrivere una mail a iorio@polotecnologico.it o ranieri@polotecnologico.it. Ulteriori informazioni e la documentazione d'interesse sono reperibili sul sito www.polotecnologico.it.