Formazione professionale, corsi gratuiti di Formatica nel settore tecnologico: opportunità di lavoro nelle IoT Skills e con Alexa

Un nuovo progetto strategico gratuito, dal titolo "Skills 4.0" e finanziato dalla Regione Toscana, rivolto ad adulti disoccupati e inoccupati con sede a Pisa nell'ambito dell'alta formazione nel settore della tecnologia. Questo quanto offerto da Formatica Scarl come capofila assieme a Università di Pisa, Mobile Idea Srl di Pisa e Noze Srl di Cascina. Sono due i corsi che sono stati previsti per questo ciclo, entrambi da 180 ore totali di cui 60 di stage. Il primo è denominato "Voice First Skills" e interessa tutta la nuova frontiera legata ad Alexa e alle opportunità introdotte dalla tecnologia Amazon: tra queste, il mercato della produzione delle storie interattive che vanno a incontrare i gusti dell'utente. Il secondo, dal titolo "Iot Skills", entra nel merito di quello che in italiano viene tradotto come "internet della cose", in cui si affronteranno concetti informatici come quelli di gateway, cloud e altre infrastrutture, partendo anche dall'analisi di casi reali.

Iscrizioni e requisiti per la partecipazione

Ogni corso prevede un totale di 15 partecipanti ed entrambi sono interamente gratuiti in quanto promossi dal POR FSE 2014-2020 con finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Possono partecipare al percorso formativo giovani e adulti maggiorenni inattivi o disoccupati in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore oppure almeno cinque anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari stranieri è richiesto il livello B1 della conoscenza della lingua italiana. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 28 maggio. Qualora le domande superassero i posti disponibili, sarà organizzata una selezione.

Guastini: "Obiettivo fornire le chiavi giuste per entrare nel mondo del lavoro"

"Per Formatica inserirsi nel contesto delle tecnologie 4.0 non è più una novità – commenta il presidente dell'agenzia formativa Marco Guastini –. Da tempo, infatti, abbiamo indirizzato, in particolar modo su Pisa, varie iniziative volte ai nuovi mestieri i cui orizzonti sono aperti dalle innovazioni dell'informatica e della domotica. Per esempio abbiamo concluso in questi mesi progetti legati alla realtà virtuale, al gaming, all'utilizzo dei droni in ambiti come la fotogrammetria e l'agricoltura. Insomma, l'obiettivo è dare a chi cerca lavoro le chiavi giuste per inserirsi in un mondo che oggi chiede competenze e saperi diversi anche solo a pochissimi anni fa".

Informazioni

Per iscriversi è possibile contattare Formatica Scarl (referente Irene Bellini) al numero di telefono 050/580187 (interno 214) dal lunedì al venedì dalle 9 alle 13, oppure scrivere alla mail bellini@formatica.it. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.formatica.it.