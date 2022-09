Informatica, digitale e ICT: nuove opportunità per i giovani. Al via, dal prossimo 30 ottobre, 3 percorsi ITS – Istruzione Tecnica Superiore di durata biennale a cura di Fondazione Its Prodigi.



I corsi – che si svolgeranno rispettivamente a Pisa, Empoli e Arezzo - sono rivolti a 25 giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di II grado.

Il percorso pisano si svolgerà nella sede di Cna Pisa a Ghezzano e, al fine di presentarlo nel dettaglio, è previsto per giovedì 22 settembre alle ore 10 un open day aperto al pubblico.



L’obiettivo del corso “full stack developer” è quello di sviluppare diverse tipologie di competenze tecniche e trasversali. Al tempo stesso, durante i due anni, il corso mira a formare un programmatore che sappia usare gli strumenti di sviluppo del software e conoscere i linguaggi di programmazione, le regole della programmazione strutturata e le applicazioni software.

Inoltre, durante il biennio, verranno apprese competenze grafiche e tecniche per garantire una User Experience perfetta con le doti da Project Manager.



Chi sono i destinatari? Ragazzi fino a 29 anni in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e i giovani che hanno frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno.



Il percorso permette di conseguire un diploma di quinto livello (gli ITS forniscono un titolo di studio intermedio tra il diploma di scuola superiore e il titolo universitario) e offre sbocchi lavorativi e nuove opportunità professionali. Infatti multinazionali, software house, agenzie pubblicitarie, media editoria, studi di progettazione, produttori, istituti educativi, o imprese che possiedano un sito web sono sempre in cerca di figure di questo tipo.



Dettagli durante l’open day di presentazione presso CNA Pisa, via Carducci 39 Ghezzano, San Giuliano Terme.



Info al numero 050/876331 o alla mail pisa@itsprodigi.it