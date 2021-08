Corso di formazione per addetto alla realizzazione di manufatti lignei: iscrizioni aperte fino al 10 settembre

Il corso prenderà il via il 27 settembre ed avrà una durata di 900 ore. Requisiti e come fare domanda

La Soc. Coop Aforisma codice accreditamento regionale n° OF0014, organizza, in virtù del "riconoscimento" concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall'UTR di Pisa/Siena con Decreto Dirigenziale n.8537 del 19 maggio 2021 il seguente corso di qualifica di III livello di qualificazione europeo per "Addetto alla realizzazione di manufatti lignei" (falegname).

Figura professionale e opportunità

L'addetto alla realizzazione di manufatti lignei (falegname) è un professionista del settore legno-mobili-arredamento, che realizza, sulla base di disegni tecnici o modelli, manufatti lignei in pezzi singoli o in serie, allestendo e utilizzando i macchinari più idonei.

Certificazione

Attestato di Qualifica Professionale Riconosciuta dalla Regione Toscana.

Requisiti di ingresso

È richiesto il possesso di Qualifica triennale d'Istruzione e Formazione Professionale (3 EQF) oppure compimento del 18° anno di età alla data di avvio del percorso formativo. I partecipanti stranieri dovranno possedere un regolare permesso di soggiorno e un livello di lingua italiana A2.

Durata

Il percorso ha una durata complessiva di 900 ore, così suddivise:

450 ore sono di teoria e attività pratico-laboratoriali da svolgere presso il Polo Archimede, laboratorio attrezzato per la falegnameria e la meccanica (Via Squartini, 16 Pisa – loc. Ospedaletto)

450 ore sono di stage da svolgere presso aziende del settore

Contenuti didattici

Di seguito i moduli didattici che verranno affrontati nel corso:

i materiali lignei;

il disegno tecnico;

la predisposizione dei macchinari;

l'organizzazione del lavoro;

macchinari e strumenti di lavoro;

il processo di lavorazione;

prodotti, materiali e accessori;

tecniche di rifinitura dei manufatti;

stage.

Scadenza iscrizioni

La scadenza delle iscrizioni è prevista per il giorno 10 SETTEMBRE 2021

Inizio

27 SETTEMBRE 2021.

Sono previste lezioni pomeridiane, dal lunedì al venerdì, con orario 14.00 – 18.00.

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 2.000,00. E' possibile rateizzare il costo del corso come segue: € 500,00 al momento della sottoscrizione del contratto di iscrizione e successive 5 rate mensili da € 300,00. Il pagamento potrà essere effettuato in contanti, con assegno bancario, bonifico, POS bancomat e carta di credito.

Nella sezione download è possibile scaricare la Domanda d'iscrizione . Il documento, compilato e firmato potrà essere inviato per e-mail all'indirizzo info@aforismatoscana.net, allegando un documento di identità ed il codice fiscale.