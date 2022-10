Antitesi Teatro Circo presenta il corso di 'Teatro&Circo'

Da lunedì 17 ottobre ad Antitesi Teatro Circo si terrà il corso gratuito di Teatro&Circo rivolto ai ragazzi da 13 anni a 17 anni. Un'esperienza unica che unisce i due linguaggi del teatro e del circo: le abilità circensi di giocoleria, equilibrismo e clown con l'espressività propria del teatro. Un corso che vuole accompagnare i ragazzi nella scoperta delle proprie potenzialità e le abilità del proprio corpo. Un percorso di sperimentazione che si fa spazio creativo capace di adattarsi ai suoi partecipanti e che permette lo sviluppo delle personalità tenendo sempre vivo l'interesse e la curiosità.

I ragazzi che parteciperanno alle lezioni potranno provare tutte le discipline mettendo alla prova se stessi con mente e corpo in un clima collaborativo e non competitivo. Sfideranno i loro limiti in modo sicuro e creativo, impareranno ad essere coordinati, equilibrati, forti e sperimenteranno personalmente i loro attrezzi circensi. Il laboratorio fa parte del Progetto TERRA, Talent Empowerment Risorsereti, presentato da Associazione Nuovi Orizzonti Onlus e finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini in collaborazione con Antitesi Teatro Circo e il Progetto 'Arte&Libertà' sostenuto dal MiC - Ministero della Cultura, il cui scopo è quello di veicolare tematiche sociali attraverso il circo, l'arte e la creatività; in particolare il progetto intende promuovere il circo sociale come metodologia per contrastare la dispersione scolastica e lo sfruttamento del lavoro minorile. Il corso si svolgerà presso la sede di Antitesi Teatro Circo in via Giovanni Guidiccioni, Ghezzano, ogni lunedì dalle 17 alle 18.30. Prima lezione il 17 ottobre. Per informazioni e iscrizioni scrivere all’email: lab@antitesiteatrocirco.it.