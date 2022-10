Corso di tecnico per la gestione del cantiere a Pisa

La fondazione ATE – Accademia Tecnologica Edilizia nasce si occupa di alta formazione di profili tecnici nel settore delle costruzioni, civili, industriali, infrastrutturali e propone un’offerta formativa completa e orientata al mondo del lavoro dedicata all’universo giovanile di neodiplomati, ma anche laureati, in cerca di ulteriore specializzazione, per formare i professionisti e nuove figure tecniche del mondo dell’edilizia. A curare la formazione specialistica dei giovani partecipanti, saranno docenti ed esperti provenienti sia dal mondo del lavoro, sia da quello universitario, per garantire formazione di qualità e soprattutto specializzazione.

Si tratta di un’opportunità formativa di assoluta avanguardia e la scelta ideale per chi cerca un percorso formativo che permette un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Infatti la Fondazione ITS ATE lavora in stretta collaborazione con le imprese di settore che partecipano attivamente alla stesura dei programmi e dei percorsi formativi, nell’ottica di rispondere ai fabbisogni di competenze e quindi ai loro problemi di acquisizione di specifiche figure professionali, che il mercato non riesce ad offrire. Il superamento dei Corsi formativi biennali comporta per lo studente l’acquisizione di un Diploma di Tecnico Superiore (V livello EQF) riconosciuto dal MIUR che vale in tutti i paesi europei.



I CORSI

La Fondazione propone sul territorio toscano 4 corsi di durata biennale (1800 ore di formazione, 50% di formazione in aula e 50% di formazione in azienda), rivolti a giovani diplomati che non abbiano compiuto i 30 anni, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e i giovani che

hanno frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno.



I titoli dei corsi:



- Tecnico Superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni – sede Lucca

- Tecnico Superiore per la Ristrutturazione Architettonica – sede Siena

- Tecnico Superiore per la Digitalizzazione dei Processi Edilizi – sede Livorno





A Pisa presso la sede degli Enti Bilaterali per le Costruzioni, Cassa Edile e Scuola Edile CPT, si terrà il CORSO di TECNICO SUPERIORE per la GESTIONE del CANTIERE.Le domande dovranno pervenire alla Fondazione ITS ATE entro e non oltre le ore 13 di giovedì 20 ottobre 2022. L’avvio del corso, vincolato al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti, è previsto entro il 29 ottobre 2022.Per informazioni contattare l’Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, al n° 050/564316 oppure inviare una mail a: info@scuolaedilecpotpisa.it