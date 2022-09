Corso in 'Digital Shopping' promosso dal Polo Tecnologico di Navacchio

Negli ultimi anni i comportamenti dei consumatori sono cambiati radicalmente, grazie alla possibilità di fare acquisti online, in modo comodo, rapido e diversificato. Anche i negozi e le aziende tradizionali, per essere più competitivi, devono dotarsi di una vetrina digitale e di personale esperto, con conoscenze e competenze specialistiche, dall’organizzazione delle vendite online all’assistenza e gestione dei clienti. Una risposta per far fronte a questa necessità è offerta dal corso Digital Shopping, promosso dal Polo Tecnologico di Navacchio, uno dei maggiori ecosistemi dell’innovazione digitale. alle porte di Pisa.

Un percorso formativo gratuito, che consente di apprendere modalità e abilità digitali indispensabili per operare al meglio in un’economia digitalizzata e di fare le prime esperienze operative. Nuove competenze, buone pratiche ed un’occasione da non perdere per tutti coloro che non sono occupati e stanno cercando un’opportunità formativa qualificata, con sbocchi occupazionali nelle aree marketing e vendite.

Corso Digital Shopping, in breve:

- per chi: 10 partecipanti

- quante ore: 184

- dove: presso il Polo Tecnologico di Navacchio

- quando: dal 26 ottobre.

A termine del percorso, comprensivo dello stage in aziende della Toscana, sarà rilasciato il certificato delle competenze, riconosciuto e spendibile nel mercato del lavoro. Il corso, interamente gratuito, è promosso e cofinanziato dal Por Fse 2014-2020 e rientra nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Le iscrizioni scadono il 13 ottobre alle ore 13.

Per iscriversi: i dettagli del corso, le modalità ed i documenti necessari per l’iscrizione sono reperibili al link https://www.polotecnologico.it/corso-digital-shopping/ Per informazioni: Polo Navacchio SpA (rif. Piera Iorio) tel. 050 754143 e-mail iorio@polotecnologico.it.