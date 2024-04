Corso di formazione per Acconciatore: opportunità per minorenni con l'agenzia Imparaora

L'agenzia formativa Imparaora propone un percorso formativo triennale IeFP nell’ambito 'Obbligo d’istruzione' per la qualifica di 'Acconciatore' (addetto), rivolto a giovani in uscita dal primo ciclo d’istruzione a valere sull’avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati nell’ambito 'obbligo d’istruzione'.

ISCRIZIONI. Le iscrizioni degli allievi al percorso avvengono fino al 31 luglio presso l’agenzia formativa via Ippolito Pindemonte 3, fissando un appuntamento. Le domande d’iscrizione, redatte su apposito modulo della Regione Toscana sono scaricabili dal sito www.imparaora.it o reperibili presso l’agenzia.

La domanda dovrà essere corredata da: copia del documento di identità in corso di validità del candidato e del genitore/tutore; copia del diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione; permesso di soggiorno per i cittadini stranieri. Il candidato deve essere accompagnato da un genitore o tutore per la firma della documentazione prevista dall’agenzia.

DESTINATARI. 15 giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di IeFP; la licenza media dovrà essere conseguita dal/dalla ragazzo/a nell'anno scolastico e formativo precedente a quello di ammissione all'esame di qualifica del percorso di IeFP.

E’ indispensabile che gli iscritti di nazionalità straniera abbiano una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire il percorso e a sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

SELEZIONE. sarà attivata in caso di superamento del numero massimo di candidati ammissibili (15) si si procede alla nomina di una commissione e alla fase di selezione. Le prove di selezione saranno rappresentate da: test psicoattitudinale composto da 50 domande a risposta multipla; colloquio orientativo impostato per verificare il livello di motivazione del candidato rispetto al percorso formativo proposto.

In caso di parità nei punteggi acquisiti, verrà data priorità ai soggetti svantaggiati, a studenti con disabilità e a donne. In caso di ulteriore parità, sarà verificato il voto ottenuto in uscita dalla terza media ed infine, se non fosse ancora sufficiente, la scelta verrà fatta in base al criterio cronologico di iscrizione.

Le attività di selezione avranno luogo in data 4 settembre 2024 con convocazione ore 9.00 c/o Imparaora Scarl, via I. Pindemonte 3, Pisa per la prova scritta. La data e l’orario del colloquio verranno comunicate ai candidati il giorno della prova scritta. La mancata presentazione alla convocazione, sarà ritenuta rinuncia al corso. In caso di superamento della selezione da parte di candidato che è iscritto ad un’altra scuola secondaria, sarà necessario il nulla osta per il passaggio al corso.

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO. Il progetto ha una durata di 2970 ore (indicativamente 990 per ciascun anno formativo) di cui: 1055 ore di lezioni teoriche (di cui 108 ore in FAD), 30 di accompagnamento, 1085 ore di attività laboratoriale e 800 ore di alternanza scuola lavoro (400 ore II anno e 400 ore III anno). Lo svolgimento del percorso sarà da settembre 2024 a luglio 2027.

SEDE DEL CORSO. Aula e Laboratorio di IMPARAORA scarl in via I. Pindemonte 3 - Pisa

CALENDARIO LEZIONI. Le lezioni si svolgeranno la mattina dal lunedì al venerdì e alcuni pomeriggi, da settembre a luglio di ogni anno formativo, per 25-35 ore settimanali. Il calendario delle lezioni viene fornito mensilmente. Durante la fase di alternanza scuola lavoro, sono previste 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, secondo gli orari ed i giorni previsti dal salone di acconciatura ospitante.

ARTICOLAZIONE E STRUTTURA DELLE PROVE DI VERIFICA FINALI.

1 - Prova scritta

2 - Prova tecnico pratica articolata in 4 fasi (taglio, permanente, piega, acconciatura)

3 - Colloquio

A seguito del superamento dell’esame finale, verrà rilasciata la qualifica di III livello europeo di Acconciatore (Addetto), mentre in caso di non superamento dell’esame finale sarà data evidenza delle competenze tecnico-professionali e di quelle di base relative al terzo anno certificate in sede di esame finale e di quelle valutate durante il percorso ma non certificate a seguito dell’esame finale. In caso di interruzione del percorso formativo prima dell’ammissione all’esame finale possono essere rilasciate le seguenti attestazioni: Certificato delle competenze di base dell’Obbligo d’istruzione (biennio), Attestato di competenze.

L’ammissione all’esame finale è subordinata al raggiungimento, per ogni allievo, della percentuale minima del 75% di presenza, di cui il 50% di presenza alle attività di alternanza scuola-lavoro, annuali.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI. Inserimento lavorativo in saloni di acconciatura. Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse dell'Attività 4.f.4 - 'Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP' - Priorità 4 - 'Occupazione giovanile' del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.