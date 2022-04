Corso di formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo: informazioni e iscrizioni

Ancora formazione e aggiornamenti a cura di Copernico, l'agenzia formativa di CNA Pisa. In partenza, attraverso lezioni online della durata complessiva di 8 ore, il corso dedicato a tutti i conducenti dei mezzi dotati di cronotachigrafo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti regolamentato la formazione relativa ai conducenti ed al controllo sulla loro attività. Attraverso l'assolvimento dell'obbligo formativo, le imprese di autotrasporto possono dimostrare in caso di controllo su strada che le infrazioni commesse dai propri conducenti, in riferimento al mancato rispetto della normativa sui tempi di guida e riposo, non possono essere attribuite a loro inadempienza, chiedendo così l'annullamento della sanzione a carico dell'impresa.



"Il corso - informa con una nota Copernico - è rivolto ai conducenti di mezzi dotati di cronotachigrafo delle imprese di autotrasporto (di merci conto proprio, conto terzi e trasporto persone). La normativa parla di conducenti per cui vale anche per i Titolari e i Padroncini. Al termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato individuale di partecipazione (valido 5 anni), unitamente ad un manuale contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento a cui l'autista dovrà attenersi nella guida (valido 1 anno)". "I benefici - conclude la responsabile di Copernico, Valentina Cesaretti - sono la possibilità di esonero, in caso di infrazioni lievi, della sanzione ex art. 174.c 14 Cds a carico dell'impresa".

Informazioni e iscrizioni

Il docente che terrà le lezioni sarà il dottor Luigi Michelini, Presidente del Centro Studi Cesare Ferrari, Consulente automobilistico, insegnante e istruttore di scuola guida. Il corso si svolge in collaborazione con Upa Furno Saltarelli (Studio di consulenza Automobilistica) – Riferimento c/o Upa Furno Saltarelli sas : Sig. Michele Bulleri telef. 0509656279 oppure scrivi email a michele@upapisa.it.

Per iscriversi: Eveli Ramacciotti | Tel. 050/876326 | e-mail: ramacciotti@cnapisa.it