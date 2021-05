Copernico, corsi di formazione gratuiti in gestione rifiuti e risparmio energetico: iscrizioni aperte fino al 3 giugno

Tempo fino al 3 giugno per iscriversi ai due corsi di formazione gratuiti targati "Progetto Gaia" a cura dell'agenzia di formazione di Cna Pisa Copernico. Il primo è finalizzato alla certificazione delle competenze nelle attività di monitoraggio delle strutture esistenti e progettazione di sistemi di risparmio energetico relative alla figura di tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico, mentre il secondo è finalizzato alla certificazione delle competenze nella progettazione e organizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti e trattamento e smaltimento degli stessi relative alla figura di "Tecnico delle attività di raccolta, trasporto, recupero e riciclaggio dei rifiuti".

I corsi, aperti a 15 allievi e nei quali sono previsti, oltre alle ore di aula e laboratorio, l'insegnamento dell'inglese tecnico e 60 ore di stage, si svolgeranno tra giugno e ottobre 2021, in presenza (nella sede di Copernico e Cna, via Carducci 39, San Giuliano Terme – Pisa) o in modalità Fad dal lunedì al venerdì negli orari 8.00-13.00 e/o 14.00-19.00.

Cesaretti: "Forte richiesta nel settore, occasione imperdibile"

A fornire maggiori dettagli ci pensa Valentina Cesaretti, responsabile di Copernico Formazione: "I corsi, come previsto da bando e normativa, sono aperti a maggiorenni, disoccupati, inoccupati, inattivi e sono interamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Si tratta - aggiunge - di un' occasione imperdibile per le persone che desiderano intraprendere questa strada anche alla luce della forte richiesta nel settore. Ricordiamo che sono previste ore di competenze di base, ore teoriche e laboratoriali dalla forte connotazione pratica, con docenti e operatori specializzati".