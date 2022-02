Corso gratuito per addetto al bar: informazioni ed iscrizioni

Con.Form, agenzia formativa che collabora con il Centro per l'impiego, promuove un corso gratuito per addetto al bar finalizzato all'occupazione per un'azienda del Comune di San Giuliano Terme. Per accedere al corso, che avrà una durata di 110 ore comprensive di lezioni in aula, esercitazioni in laboratorio e stage in azienda, è necessario aver compiuto 18 anni di età, essere disoccupati, inoccupati ed essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana. Per i cittadini non comunitari occorre inoltre essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa.

Come iscriversi

Per iscriversi è necessario disporre di Spid oppure di Tessera Sanitaria attivata (in questo caso serve lettore smart card). Questa la procedura d'iscrizione al corso di formazione: collegarsi al sito https://arti.toscana.it/web/arti/lavoro poi cliccare sulle offerte di lavoro a Pisa e poi sulle offerte di lavoro nel Comune di San Giuliano Terme, procedere selezionando l'offerta di lavoro "Addetto al Bar" e poi selezionare "presenta candidatura" allegando il proprio curriculum. La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 12 marzo.