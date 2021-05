Corso di formazione gratuito in comunicazione digitale e commercio elettronico, Maurella: "Affrontare la sfida dell'e-commerce"

Un corso di formazione gratuito finalizzato all'inserimento di giovani con competenze digitali e di e-commerce all'interno delle filiere toscane. Questo il progetto promosso da Cescot Toscana Nord, agenzia formativa di Confesercenti. Il corso, finanziato dalla Regione ed in programmna a Pisa da giugno ad ottobre 2021 (il periodo di svolgimento può però variare in caso di mancato raggiungimento della quota di 15 iscritti allo scadere del termine della presentazione delle domande di iscrizione, aperte fino al 26 maggio), mira infatti ad offrire a ragazzi e ragazze sbocchi occupazionali in società di marketing e comunicazione, web agency ed aziende del settore agribusiness, ampliando la competenza digitale delle filiere del nostro territorio.

Maurella: "Formare figure per supportare le imprese nella transizione digitale il nostro obiettivo"

A spiegare nel dettaglio l'iniziativa, raggiunto telefonicamente da PisaToday, è intervenuto Roberto Maurella, direttore di Cescot Toscana Nord: "Questo progetto - ha spiegato Maurella - nasce dall'analisi che abbiamo fatto come Confesercenti su quelli che possono essere i bisogni delle aziende per colmare il gap digitale emerso con la pandemia. Oggi, se non hai determinate competenze digitali di e-commerce, rischi di restare tagliato fuori dal mercato, come stiamo osservando in questi mesi: le aziende maggiormente digitali, seppur con difficoltà, stanno riuscendo a sopravvivere, mentre chi non è riuscito a riorganizzarsi sta soffrendo enormemente".

"Il nostro obiettivo - ha proseguito - è formare figure per supportare le imprese in questa transizione digitale. Anche una volta terminata la pandemia le nostre abitudini saranno ormai probabilmente cambiate in maniera definitiva: quella con la digitalizzazione e l'e-commerce è quindi una sfida che deve essere necessariamente affrontata, a partire proprio da progetti come questi. Non a caso - ha aggiunto - questa iniziativa è stata portata avanti sull'intero territorio regionale, con corsi che saranno promossi anche da Cescot Centro e Cescot Sud. Noi ci avvaleremo della collaborazione di Cescot Pistoia, oltre che dell'Università di Siena, che ci darà una mano sulla parte relativa alla comunicazione, e dell'azienda Mediaus, che ci aiuterà invece nella parte più tecnica. Speriamo di poter avere un alto numero di domande - ha concluso Maurella -, così da poter fare una selezione e portare avanti chi è realmente motivato ad intraprendere questo percorso".

Comunicazione digitale e commercio elettronico, il percorso formativo

Il progetto prevede la realizzazione di 2 percorsi formativi:

Percorso di Formazione per tecnici 4.0 di 40 ore, articolato in 1 unita? formativa (Virtual Communication) Percorso finalizzato alla certificazione delle competenze nelle ADA Definizione del Piano di Marketing UC 868, Organizzazione delle Vendite UC 869 e Sviluppo dell'Applicazione di E-Business UC 894 relative alla figura Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi (169) di 220 ore, di cui 132 di aula e laboratorio, articolate in 6 unita? formative (Il piano di marketing, Nozioni di diritto commerciale e tributario, Organizzazione delle vendite, Sviluppo dell'applicazione di e-business, Inglese tecnico, Privacy e sicurezza informatica), 8 di accompagnamento e 80 di stage

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, parte del percorso formativo potra? essere svolta in modalita? FAD.

Periodo di svolgimento: giugno-ottobre 2021

Sede di svolgimento: Pisa

Sbocchi occupazionali: societa? di marketing e comunicazione, web agency, aziende del settore agribusiness (anche come libero professionista/lavoratore autonomo)

Comunicazione digitale e commercio elettronico, i requisiti per accedere al corso

Questi i requisiti necessari:

maggiore età;

stato di inattivita?, inoccupazione o disoccupazione;

titolo di studio di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell'attivita? professionale;

permesso di soggiorno in corso di validita? (per i cittadini extracomunitari);

lingua italiana almeno di livello B1 (per candidati stranieri).

Comunicazione digitale e commercio elettronico, la selezione

Qualora le domande ammissibili superino di oltre il 20% il numero massimo previsto, in data 28 maggio 2021 verra? realizzata una selezione attraverso:

test di cultura generale (20 domande chiuse a risposta multipla) volto a verificare le competenze di base tecnico scientifiche e le competenze linguistiche (20%);

colloquio di verifica della motivazione, teso a comprendere le reali motivazioni e le concrete possibilita? di frequenza del corso (70%);

valutazione del curriculum vitae (10%).

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, la selezione potra? essere svolta, in toto o in parte, in modalità FAD.

Comunicazione digitale e commercio elettronico, modalità di iscrizione

Queste le possibili modalità di iscrizione:

via e-mail all'indirizzo cescot@confesercentitoscananord.it;

a mano presso gli uffici e negli orari indicati;

via Raccomandata A/R all'indirizzo del Cescot Toscana Nord, Via Ponte a Piglieri 8, 56122 Pisa.

via fax al numero 050/503119.

Questi i documenti necessari:

domanda d'iscrizione su format regionale

procedura di iscrizione con convocazione selezione controfirmata per presa visione;

copia documento d'identita? in corso di validita?;

curriculum vitae;

permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari).

Per ulteriori informazioni: cescottoscananord-it