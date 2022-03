Corso gratuito per guardia zoofila a cavallo, aperte le iscrizioni: come fare domanda

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso gratuito per guardia ambientale / zoofila a cavallo. Requisito essenziale minimo è l'abilitazione alla conduzione di cavalli da sella, con patente rilasciata da una federazione equestre italiana, oppure dimostrare le proprie capacità equestri mediante una prova pratica presso il centro ippico di riferimento N.O.G.R.A. I partecipanti dovranno frequentare un corso di 60 ore, sostenere un esame finale scritto sulle materie del corso e partecipare per un minimo di 30 ore ai servizi in affiancamento a guardie esperte.

Informazioni

Iscrizioni: corsopisa@guardiezoofilenogra.it.

Info: 347.7687762