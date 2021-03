"Ripartenza Digitale", al via il nuovo corso di formazione per le imprese di Casciana Terme e Lari

Nella giornata di martedì 2 marzo, al Salone delle Terme di Casciana, si è tenuto il primo incontro di "Ripartenza Digitale", il nuovo corso di formazione dedicato alle imprese di Casciana Terme Lari organizzato dal Comune di Casciana Terme Lari e Confcommercio Provincia di Pisa. Il progetto, dedicato allo sviluppo digitale delle aziende del territorio, si è svolto nel rispetto delle norme anti-Covid e ha visto la partecipazione di imprenditori, dipendenti e collaboratori di negozi di vicinato, pubblici esercizi e strutture ricettive.

Terreni: "Risposta importante dalle aziende del territorio"

"Siamo davvero soddisfatti della risposta che le aziende del territorio ci hanno dato - commenta il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni -, significa che siamo riusciti a intercettare un bisogno concreto avvertito da molte realtà del nostro tessuto commerciale e turistico-ricettivo, che hanno capito quanto sia importante ormai essere on line non solo per superare la complessa situazione che stiamo vivendo tutti, ma per essere pronti e farci trovare pronti quando le persone potranno circolare di nuovo liberamente".

"Siamo convinti - ha aggiunto il vicesindaco con delega alle Attività produttive Mattia Citi - che aiutare le aziende a formarsi in questo ambito non solo dia loro strumenti diventati ormai indispensabili per stare sul mercato, ma che potenzi tutti i Centri Commerciali Naturali presenti a Casciana Terme Lari e permetta di strutturare servizi sempre più orientati ad attrarre visitatori".

Pieragnoli: "Avvicinare le imprese al mondo digitale"

"È un piacere vedere l'interesse e la partecipazione di così tante attività a un'iniziativa che ha proprio l'obiettivo di avvicinare le imprese al mondo digitale - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - La situazione che stiamo vivendo ha accelerato i processi di digitalizzazione e, attraverso il corso, le aziende possono avere gli strumenti e l'opportunità per sviluppare la propria presenza sul web".

Pellegrinetti: "La formazione opportunità per crescere e migliorarsi"

"Nel primo incontro i partecipanti al corso curato dall'agenzia di marketing Turbo Business hanno affrontato il tema del posizionamento del brand e ogni settimana, fino a martedì 6 aprile, potranno approfondire argomenti e strategie relativi al mondo digitale - commenta la responsabile dell'Area formazione di Confcommercio Provincia di Pisa Cecilia Pellegrinetti -. In questo drammatico periodo molti imprenditori hanno scoperto il valore della formazione come opportunità per crescere e migliorarsi e, in questa specifica occasione, troveranno spunti molto utili per sviluppare le loro competenze in materia di maketing e vendita attraverso i canali digitali".