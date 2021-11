Corso per abilitazione alla professione di steward: informazioni ed iscrizioni

Nuovo corso per il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di operatore steward negli stadi, nei palazzetti dello sport e in occasioni di eventi e manifestazioni sportive promosso da Cescot Toscana Nord, struttura formativa di Confesercenti qualificata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Decreto del Ministero dell'Interno 13 agosto 2019 - Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23-8-2019). Il corso, che avrà un costo complessivo di 150 euro, è rivolto a soggetti maggiorenni ambosessi di età non superiore a 60 anni in possesso di diploma di scuola media inferiore e di una spiccata attitudine al lavoro di gruppo e di contatto con il pubblico. Da evidenziare che, sulla base delle domande pervenute, Cescot Toscana Nord prevede un numero di posti minimo garantito riservato alle donne. Tempo fino alle 12 di lunedì 15 novembre per presentare l'iscrizione.

Per gli aspiranti steward cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e in possesso di regolare titolo di soggiorno, i requisiti soggettivi devono essere verificati sia con riguardo al periodo di permanenza in Italia, sia con riferimento a quello nel Paese d'origine. La verifica dei requisiti soggettivi è eseguita secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. (art. 8.4 D.M. 13/08/2019).

Modalità del corso

Si tratta di un corso online che si può seguire in diretta comodamente da qualsiasi device collegato ad Internet evitando spese di trasferimento, abbattendo le barriere fisiche e mettendo in connessione in modo semplice e immediato l'interattività e la capacità di discutere, inviare e ricevere informazioni in tempo reale, grazie alla possibilità di condividere lo schermo, di registrare gli interventi per poi poterli rivedere successivamente, di intervenire con domande in chat e di visualizzare vere lavagne virtuali dove apprendere concetti e prendere appunti.

L'attività didattica sarà curata da docenti qualificati, anche appartenenti al Ministero dell'Interno, molto esperti nel settore della gestione della sicurezza e dell'emergenza negli eventi sportivi e nelle manifestazioni pubbliche.

Una volta ammessi, gli aspiranti steward, poco prima dell'inizio del corso, riceveranno una e-mail contenente il link che permetterà di connettersi e accedere alla piattaforma prescelta per assistere alle lezioni.

L'abilitazione alla figura professionale di steward favorisce l'impiego in qualsiasi azienda che eroga servizi di sicurezza/stewarding, in particolar modo nel reparto Steward dell'Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città presso gli Stadi Comunali di Pontedera e di Lucca, presso l'Ippodromo San Rossore di Pisa oppure in occasione di eventi, manifestazioni, concerti, congressi, fiere, feste patronali e convegni.

Informazioni

Per informazioni ed iscrizioni: