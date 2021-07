Pontedera, corso gratuito per acconciatore: iscrizioni aperte fino al 27 agosto

Copernico, agenzia di formazione di Cna Pisa, promuove il corso gratuito FR.I.S.E.E in "Operatore del benessere - Acconciatore addetto". Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con risorse statali e con risorse FSC e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Descrizione

Il percorso è rivolto a giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo del primo ciclo di istruzione. Giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di IeFP; la licenza media dovrà essere conseguita dal/dalla ragazzo/a nell'anno scolastico e formativo precedente a quello di ammissione all'esame di qualifica del percorso di IeFP.

Ai candidati comunitari ed extracomunitari stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana ad un livello che assicuri la comprensione dei contenuti del corso corrispondente al livello A2. Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta ed un colloquio al fine di dimostrare la conoscenza della lingua italiana in riferimento al quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) come previsto dalla Delibera della Giunta n. 988 del 29/07/2019.

Il progetto è volto a formare specialisti nel settore specifico. Le lezioni si alterneranno tra ore di teoria in Fad, ore di pratica laboratoriale e alternanza scuola/lavoro. Le lezioni si svolgeranno a Pontedera. Gli allievi potranno terminare all'interno del percorso formativo l'obbligo di istruzione. É possibile effettuare la pre-iscrizione sul sito del

MIUR (www.miur.gov.it). L'agenzia formativa Copernico raccoglierà in seguito le suddette iscrizioni. Le iscrizioni saranno aperte fino al 27 agosto 2021. In caso di superamento del numero massimo di iscritti (25), l'agenzia formativa effettuerà una selezione, in base a i criteri definiti nel formulario di progetto.

Durata

Il progetto ha durata triennale, di 36 mesi, pari a 3168 ore complessive con durata annua di 1056 ore, di cui 1184 ore teoriche (45 di accompagnamento) e 1184 di laboratorio.

Il percorso è rivolto a formare specialisti nel settore specifico. Le lezioni, quindi, si alterneranno tra ore di teoria in Fad, ore di pratica laboratoriale e alternanza scuola/lavoro. Gli allievi potranno terminare all'interno del percorso formativo l'obbligo di istruzione.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni possono avvenire:

di persona presso la Sede Copernico scarl, Via Carducci 39 Zona Lo Fontina 56017 Ghezzano, San Giuliano Terme Pisa chiedendo della Dott.ssa Suraci Francesca Laura

tramite posta ordinaria o elettronica presentando la domanda su format regionale scaricabile dal sito www.consorziocopernico.it/sezione Iefp

Il soggetto che invia la domanda per posta o posta elettronica è responsabile del suo arrivo all'Agenzia formativa entro la scadenza indicata. Non fa fede il timbro postale.

Documenti da allegare all'iscrizione

Copia leggibile di un documento di identità e del codice fiscale dell'allievo e del genitore (o chi ne esercita la potestà genitoriale).

Copia del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Certificazione del livello di lingua italiana A2 per cittadini stranieri (qualora posseduto).

Durata del corso

Totale UF 3138 ore (di cui 115 di Fad, 1210 di laboratorio) – Totale ore di accompagnamento 10 ore – Totale percorso 3168 ore.

L'avvio delle attività formative, ovvero l'ingresso in aula degli allievi, avverrà nel mese di settembre 2021. Le date di inizio e conclusione delle attività formative in relazione a ciascuna delle tre annualità in cui si articola il percorso seguiranno di norma il calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Toscana. Il progetto si concluderà (con lo svolgimento dell'esame finale) entro la fine dell'anno scolastico e formativo 2023/2024 (31 agosto 2024).

Qualifiche rilasciate

Qualifica professionale di terzo livello EQF.

Attestato Sicurezza sui luoghi di lavoro SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Ai sensi dell'articolo 37 comma 2, del D.Lgs 81/2008 e le disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Formazione generale e specifica.

Certificato primo soccorso.

Formazione

Il percorso, di durata triennale è articolato in un biennio finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e in un terzo anno a conclusione del quale si consegue l' attestato di qualifica professionale relativo alla figura/profilo scelto, titolo idoneo sia per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro sia per il proseguimento del 4° anno dei percorsi per il conseguimento del Diploma di Tecnico. Ciascuna annualità ha una durata di 1056 ore annue

Verifiche e certificazioni finali

Saranno ammessi all'esame finale coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal percorso formativo di ciascuna annualità, almeno il 50% delle ore di alternanza scuola lavoro previste su ciascuna annualità e che abbiano superato le verifiche intermedie previste a fine di ogni Unità Formativa. L'esame sarà articolato in una prova prestazione su tutte le materie di specializzazione in base alle competenze richieste dal profilo professionale e un colloquio orale.

Informazioni

