Progetto PASTO, corso gratuito addetto sala-bar per under 18: iscrizioni aperte fino al 22 febbraio

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di sala-bar dedicato a giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti, che hanno deciso di lasciare il percorso scolastico (aperti anche a partecipanti stranieri, con livello di italiano almeno A2), organizzato da Cescot Toscana Nord in collaborazione con IPSAR Matteotti e Copernico e finanziato da Regione Toscana con risorse del Fondo Sociale Europeo, nell'ambito dei programmi Garanzia Giovani e Giovanisì.

Il corso "P.A.S.T.O. - Pisa: Addetto Sala e Trattamento materie prime", che si svolgerà a Pisa, ha una durata di 2 anni per un totale di 2100 ore, di cui 800 dedicate all'alternanza scuola-lavoro e almeno 650 di attività pratiche e di laboratorio. Al termine del corso è previsto un esame finale per l'ottenimento della qualifica di Operatore della Ristorazione – Servizi di Sala Bar. I posti disponibili per ogni corso sono 15 e le iscrizioni terminano il 22 febbraio 2021. Un'ottima opportunità di formazione pratica, con importanti prospettive di inserimento lavorativo.

Per informazioni contattare i numeri 393/8635393, 050/888094 o 050/876367, oppure visitare il sito www.cescottoscananord.it o la pagina Facebook Cescot Toscana Nord.