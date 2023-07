Al via il corso per manutentore del verde

Progettazione e cura di parchi ma anche manutenzione di giardini, aree verdi e aiuole. Attività sempre più in crescita che, negli ultimi anni, hanno registrato un incremento notevole di lavoratori in questo settore. Le figure del giardiniere e, più in generale, del manutentore del verde sono infatti sempre più richieste sul mercato. Complice una crescente sensibilità green e cura per l’ambiente ma anche uno spiccato gusto per architetture green e opere paesaggistiche, questi mestieri vengono scelti non solo da chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, ma anche da chi molto spesso si 'reinventa' cambiando ambito.

E se da una parte il famoso pollice verde sta sempre più prendendo forza, è anche vero che, fino a qualche tempo fa, per esercitare la professione di giardiniere bastava avere capacità, creatività e tempo libero.

Ora però non c’è più spazio per l’improvvisazione e occorre una qualifica specifica e obbligatoria per legge. Infatti, ogni regione dello stivale, assimila e mette in pratica le direttive della legge 154/2016 che impone, per essere in regola, il possesso di un’abilitazione.

Che tradotto significa: vuoi fare il manutentore del verde? Devi possedere la qualifica professionale specifica o, in sua assenza, metterti in regola.

Ecco che Copernico Formazione, l’agenzia formativa di CNA Pisa, organizza l’apposito corso di formazione abilitante.

“Il percorso è rivolto al titolare o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa - specifica il coordinatore sindacale di CNA Pisa, Marcello Bertini - con il superamento dell’esame, da tenersi al termine del corso, seguirà il rilascio di uno specifico Attestato di Qualificazione Professionale per l’esercizio dell’attività di Manutentore del verde. Ma non solo. La qualifica è richiesta e dà ulteriori sbocchi lavorativi quali floricoltura, giardinaggio e manutenzione del verde pubblico ma, a prescindere dalle opportunità di lavoro, è essenziale e obbligatoria per legge per coloro che esercitano queste professioni”.

