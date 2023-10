Al via la nuova edizione del Corso di Operatore Museale

Con il mese di gennaio 2024 avrà inizio alla Siaf, Scuola Internazionale di Alta Formazione, l’ottava edizione del Corso per Operatore Museale, una proposta formativa che si caratterizza per un taglio attuale ed innovativo, uno dei pochi esempi in Italia in grado di adottare un'interpretazione del profilo professionale sempre aggiornata, coerente con i nuovi fabbisogni dei musei, sempre più incentrati su competenze transdisciplinari. Il corso dedicherà una specifica attenzione alle complesse dinamiche di sviluppo del settore tracciandone le traiettorie.Dalla realtà aumentata agli allestimenti cross-disciplinari, dal digital storytelling al social gaming, fino ai contest digitali ed al turismo emotivo, le dinamiche evolutive di ogni settore culturale saranno sempre più caratterizzate dalla connessione tra istituzioni ed utenza, attraverso sempre nuovi mezzi che apriranno inedite prospettive di valorizzazione (anche economica) delle proprie risorse. Tali mezzi costituiscono elementi essenziali per co-progettare, co-produrre e co-generare nuove logiche, formule e metodologie nelle policies di pianificazione strategica, sia organizzativa che curatoriale di musei ed istituzioni culturali in genere. Queste prospettive di supporto multimediale tenderanno ad influenzare i giudizi e le aspettative del pubblico.In questo senso l'audience development/engagement in arte e cultura sta cambiando velocemente e radicalmente forma, queste nuove dinamiche di personalizzazione nell'offerta dell'esperienza culturale, già oggi si stanno sedimentando nella 'percezione di bisogno' e sono ormai elementi discriminanti riguardo alla 'soddisfazione' generale del pubblico e della domanda del singolo di dare ed avere risposte flessibili ai propri interessi. Non solo si guarda, ma si 'desidera' implementare ogni informazione e contenuto con cui ci si confronta.In collaborazione con i Musei di Volterra e il Comune di Volterra, con AMLI (Associazione nazionale Musei Enti locali), l’iniziativa si rivolge ad un pubblico su scala nazionale, sarà erogato infatti quasi per intero tramite piattaforma web. Il corpo docente è composto da esperti del settore provenienti dal mondo accademico e delle professioni.