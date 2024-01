Corso per assaggiatore formaggi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Delegazione di Pisa dell’Organizzazione Italiana Assaggiatori Formaggi (ONAF) ha organizzato il corso di Primo livello per diventare Assaggiatore ONAF. Il corso inizierà mercoledì 14 febbraio e terminerà mercoledì 24 aprile, prevedendo 11 lezioni che tratteranno dell’analisi sensoriale, della lavorazione del formaggio e della cultura casearia in generale. Al termine di ogni lezione sono previste delle degustazioni “guidate” di due o più formaggi.

Le iscrizioni chiudono il 31 gennaio o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Il costo del corso è comprensivo di associazione per il 2024.

Per informazioni e adesioni Marco Franchini, Delegato ONAF di Pisa e-mail pisa@onaf.it



La Delegazione di Pisa è una delle 41 delegazioni ONAF sparse in tutta Italia, con l’obiettivo di promuovere un approccio consapevole ai formaggi e lo sviluppo di una cultura casearia sempre più conscia del proprio valore e capace di trasmettere le peculiari sfumature che compongono l’interezza della percezione di un formaggio. L’iniziativa pisana è un ulteriore segnale dell’energia positiva che si irradia dalle delegazioni ONAF.



Come ricordato nel comunicato di fine anno della sede centrale ONAF, i numeri parlano chiaro: nel 2023 ci sono state 10 nuove Città del formaggio, 29 corsi di primo livello, ognuno con in media 32 iscritti, 14 concorsi con 966 formaggi presentati in valutazione e 298 Maestri Assaggiatori coinvolti come giudici. Quasi tutte le Delegazioni hanno organizzato degustazioni aperte ai Soci durante l’anno, per un totale di 242 eventi tematici e 1037 formaggi presentati in assaggio. Le gite didattiche – ben 24 –hanno visto centinaia di soci andare alla scoperta di una regione casearia o di una particolare Dop.



Il Presidente nazionale di ONAF, Pier Carlo Adami, ha sottolineato come “…questi 34 anni di attività hanno visto ONAF estendere i suoi rami in ogni regione d’Italia e sviluppare un metodo analitico molto preciso per la degustazione, tanto che quella maturata da ONAF è stata definita “l’arte dell’assaggio”. Siamo molto fieri perciò di aver formato, con questo metodo, 928 nuovi Assaggiatori nel 2023. Uomini e donne che, per lavoro o per passione personale, hanno voluto approfondire la conoscenza del mondo lattiero caseario e di tutte le sue infinite sfumature. Diventando Assaggiatori hanno acquisito sensibilità percettiva e capacità descrittiva, conoscenze circa i processi di lavorazione e produzione del formaggio e consapevolezza in merito alla qualità dei prodotti e all’impegno dei produttori. Inoltre, nel 2023, attraverso 4 corsi di secondo livello, ONAF ha formato anche 114 Maestri Assaggiatori, che oggi sono in grado di analizzare un formaggio non solo dal punto di vista descrittivo, ma anche di valutare la qualità…”.