Corso di formazione per tecnico qualificato in tatuaggio: come fare domanda

A partire dall'8 settembre 2021 si terrà a Navacchio il corso per ottenere l'attestato di "tecnico qualificato in tatuaggio". Il corso, organizzato dall'agenzia formativa Imparaora, si svolgerà nella sede di via Nugolaio 24 con i seguenti orari:

martedì 09.00 – 13.00;

mercoledì 09.00 -13.00;

giovedì 09.00 -13.00-.

Termine previsto: fine Giugno 2022.

Durata

600 ore così ripartite:

formazione in aula 246 ore;

formazione in FAD 54 ore;

stage 300 ore.

Requisiti

18 anni compiuti e titolo di studio diploma di scuola media superiore.

Contenuti formativi

Lingua inglese

Informatica

Storia del tatuaggio – origine degli stili

Organizzazione aziendale

Diritto del lavoro

Principi di sociologia della comunicazione

Disciplina in materia di privacy

Nozioni di Deontologia professionale

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Le procedure Haccp

Anatomia

Fisiologia

Dermatologia

Allergologia

Primo soccorso

Disegno e Tecnica del tatuaggio

Durante il percorso gli allievi dovranno frequentare, ogni anno, uno stage da svolgere presso le aziende che si occupano di tatuaggio. Al termine del corso, previo superamento di esame finale, verrà rilasciato ATTESTATO DI QUALIFICA "TECNICO QUALIFICATO IN TATUAGGIO" valido su tutto il territorio nazionale ed europeo, che conferisce all'allievo, l'abilitazione ad esercitare la professione di TATUATORE.

Frequenza

I partecipanti sono obbligati a frequentare almeno il 70% del monte ore del corso.

Docenti

Il corpo docente è costituito da tatuatori esperti, e professionisti docenti medici autorizzati e abilitati per corso BLS e tecnici della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro.

Costi

Viene convenuto a carico del partecipante una retta complessiva di Euro 3000,00. Il costo è esente Iva art. 10 DPR 633/72, soggetto a bollo ai sensi dell'art. 15, DPR 633/72 (pari a 2,00€ per ciascuna fattura emessa) da saldare nelle seguenti modalità:

1) 500,00€ all'atto dell'iscrizione come caparra confirmatoria.

2) 2500,00€ In unica soluzione al momento dell'inizio del corso di formazione oppure rateizzato tramite richiesta di finanziamento approvata dalla Società Finanziaria oppure versate 402,00 euro (incluso bollo 2,00€) al mese per 6 mesi e tassa per esame pari a 102,00€ (incluso bollo 2,00€) entro la data d'esame.

Si può effettuare il pagamento secondo le normative vigenti (assegno, bonifico,contanti entro la soglia di legge).

Ogni allievo ha in dotazione un kit ad uso personale, che comprende la macchinetta, pedale, alimentatore e cavi. In aula saranno presenti tutti i materiali necessari per le esercitazioni pratiche quali aghi, pelli, colori, igienizzanti, teli, guanti, pellicole,etc.

Per iscriversi, occorre compilare i moduli sottostanti e inviarli a info@imparaora.it, insieme al versamento della quota di iscrizione.

Come iscriversi