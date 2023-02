Torna il 'Creative Day' targato Modartech: focus su Metaverso e creazione di un brand di successo

Dai nuovi mestieri della creatività, legati al Metaverso, all’utilizzo di ologrammi applicati alla moda, passando per laboratori di fashion design, la riscoperta di antichi saperi artigiani, le tecnologie digitali più innovative e molto altro. Si rinnova l’appuntamento con il 'Creative Day', l’evento di orientamento giunto all’undicesima edizione, organizzato da Istituto Modartech in collaborazione con Fondazione Piaggio e Campus Orienta - Salone dello Studente, con il patrocinio del Comune di Pontedera che si svolgerà mercoledì 1° marzo, dalle 9 alle 13.30, nella sede della Scuola di alta formazione di Pontedera (viale Rinaldo Piaggio, 7).

L’appuntamento si rivolge, in particolare, agli studenti che frequentano le classi quarte e quinte delle scuole superiori e si compone di laboratori interattivi nei quali gli aspiranti professionisti della creatività potranno mettersi alla prova, oltre a sportelli di counseling orientativi, ed incontri con gli stakeholders, per aiutare concretamente i ragazzi nella scoperta delle professioni creative che più si adattano alle loro necessità. Al centro della giornata, ci saranno quindi le discipline della moda, del design e della comunicazione, affrontate attraverso l’incontro con docenti, professionisti del fashion system e della comunicazione e aziende del settore. La partecipazione è gratuita su prenotazione: per partecipare è sufficiente iscriversi sul sito di Istituto Modartech (www.modartech.com), oppure su quello del Salone dello Studente (www.salonedellostudente.it).

Si parlerà dei nuovi mestieri della creatività, al tempo del Metaverso, nell’appuntamento 'Le professioni del futuro' moderato da Antonio Orlando, Editor-in-chief Eventi Class Editori. Diversi i contributi portati da: Alessandro Donetti, docente presso il POLIMI, Graduate School of Management del Politecnico di Milano; Marco Zanardi, presidente Retail Institute Italy; Ludovica Billi, Co-founder di The Deaf Soul,ed Alumna dell’Istituto Modartech; Matteo Minà, giornalista e docente Modartech; Federica Pessina e Silvia Nogara, co-proprietarie e direttrici creative di Humpty Dum.

Spazio anche per i seminari di orientamento: come decidere in condizioni di incertezza, acquisire la consapevolezza di sé per capire le proprie attitudini e come la creatività può essere utile nelle scelte. Focus anche sugli strumenti per fare impresa, workshop che illustrerà i metodi e le strutture a supporto per creare una startup e dar vita ad un progetto imprenditoriale. Spazio infine alle testimonianze degli Alumni Modartech per raccontare la vita accademica e le proprie esperienze professionali.

Tra i laboratori in programma durante la giornata: 3D Design, Fashion Design, Graphic Design, Shoes & Accessories, Alta Sartoria e Modellistica, Fotografia, Artisanal Design, Moulage, Fashion Styling, Fashion Illustration, Ologramma. Spazio anche a workshop sulla Comunicazione efficace con approfondimenti su storytelling, public speaking e branding. Saranno inoltre presenti delle Creative Exhibition, con un allestimento dedicato ai progetti creativi sviluppati, ideati e realizzati dagli studenti di Istituto Modartech. Un viaggio tra tradizione, innovazione, inclusione, sostenibilità e cultura.

"Il Creative Day rappresenta tradizionalmente un’occasione unica per orientarsi e conoscere i processi creativi che vanno dall’idea fino alla realizzazione e vivere al contempo un’esperienza in prima persona nel mondo del design, moda e comunicazione" spiega Alessandro Bertini, direttore di Istituto Modartech. "La creatività, la comunicazione e la moda, patrimonio ben presente nel Dna culturale del nostro Paese e conosciuto in tutto il mondo, sono e sempre più saranno tra i motori principali dello sviluppo economico italiano - sostiene Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus Editori - Campus ci crede profondamente e proprio per questo ha contribuito a dare vita, insieme all’Istituto Modartech e al Comune di Pontedera, a questa nuova edizione in presenza del Creative Day, un evento dedicato ai giovani all’insegna dell’interattività, ricco di laboratori, workshop e seminari di orientamento, per accompagnare le ragazze e i ragazzi alla scoperta delle professioni che ruotano intorno al concetto di creatività".

Il 'Creative Day' è un evento organizzato da Istituto Modartech, in collaborazione con Fondazione Piaggio e Campus Orienta – Salone dello Studente, con il patrocinio del Comune di Pontedera. I partner dell’evento sono Artes 4.0, Biblioteca G. Gronchi, Centrum Sete Sois Sete Luas, Pont-Tech. Partner tecnici: Adobe, Alkedo, Clo, Prisma Tech, Rekordata, Wacom.