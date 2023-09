Diisocianati: in CNA un corso per dipendenti e lavoratori autonomi per l'utilizzo sicuro del prodotto

Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di materiali con concentrazione di diisocianati superiore allo 0.1% dovranno seguire appositi corsi di formazione e possedere, per essere in regola con la normativa di riferimento, un attestato per l’utilizzo sicuro del prodotto.

Una formazione obbligatoria rivolta a chiunque utilizzi i prodotti, siano lavoratori o lavoratori autonomi, che CNA Pisa organizza per il giorno 22 settembre dalle ore 14 alle 17.30. Il corso, che prevede anche un test finale, sarà a cura del dottor Ballantini e le lezioni verranno svolte in modalità fad sincrona (videoconferenze).

Diversi i settori e gli ambiti applicativi che possono spaziare dalle carrozzerie a molte lavorazioni dell’edilizia e affini (impiantisti, serramentisti, carpenteria tetto, cappottista, imbianchini), alla produzione di mobili, produttori di materie plastiche o componentistica per l’automotive.

I prodotti che possono contenere diisocianati sono:

- schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale è sotto lo 0,1%);

- colle poliuretaniche, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%);

- catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua;

- resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti,vernici a base poliuretanica.

Il costo del corso, per gli associati CNA a soli 25,00 più IVA (per un totale di 30,50 euro), deve essere corrisposto entro il 22 settembre.

Iscrizioni entro il 15 settembre 2023 a: https://forms.gle/ BtkKML1mosBuXEHm8

Info:

- Domini Debora tel. 0583-4301115

- Eveli Ramacciotti tel. 050-876326