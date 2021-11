Inizia il 22 novembre 2021 a Peccioli un corso per diventare Volontario della Misericordia, per un massimo di 20 persone munite di Green Pass. Il corso è rivolto a tutte le persone dai 16 anni che desiderano mettersi al servizio del prossimo. Questo è il primo passo per conoscere il mondo della Misericordia, che abbraccia sia il sociale che l'emergenza, a sostegno delle persone fragili.