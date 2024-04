Dai restauri ai lavori pubblici, l'edilizia rimane uno dei settori più importanti anche a Pisa, con una continua richiesta di manodopera qualificata. "Da un lato c'è un mismatch tra domanda e offerta di lavoro, con un'alta richiesta da parte delle aziende a fronte di pochi lavoratori formati e specializzati - spiega la presidente della cooperativa Aforisma Grazia Ambrosino - dall'altro abbiamo il fenomeno dei giovani che faticano a trovare la propria strada in un percorso di studi tradizionale. Con il corso 'Edilizia Sostenibile' offriamo a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni una formazione professionale a tutto tondo, che trasferisce competenze, stimola la passione e fa crescere lo spirito critico di cittadini consapevoli. Tre anni tra teoria e pratica con stage in aziende del territorio e ottime possibilità di sbocchi lavorativi".

Per saperne di più martedì 7 maggio alle 16 il Centro di formazione Aforisma, in partenariato con Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, organizza un Open Day di presentazione presso il 'Laboratorio Esperienze' in via Ferraris 16 a Ospedaletto. Sarà l'occasione di conoscere sia i docenti sia gli allievi dei corsi già avviati che effettueranno una dimostrazione pratica delle attività. Giunto alla terza edizione, completamente gratuito, il corso è dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni, vale come assolvimento dell'obbligo scolastico e prevede il rilascio della qualifica di 'Operatore Edile - Addetto alla realizzazione delle opere murarie'.

Il percorso si caratterizza per l'attenzione a materiali ecologici, tecniche eco-sostenibili, strumentazioni all'avanguardia e si articola su tre indirizzi: lavori di rivestimento e intonaco, lavori di tinteggiatura e cartongesso, montaggio di parti in legno per la carpenteria edile. Dopo una prima parte teorica e pratica in laboratorio i partecipanti svolgeranno esperienze di alternanza scuola lavoro presso imprese del settore e diventeranno in grado di realizzare opere murarie di vario genere e altre lavorazioni connesse, di scegliere e utilizzare correttamente i materiali, gli utensili e le attrezzature necessarie per le specifiche lavorazioni, di eseguire opere strutturali nuove, opere di recupero e consolidamento, opere a carattere decorativo.

Per la partecipazione all'open day, informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Centro di Formazione Aforisma telefonando allo 050-2201288, inviando una mail a info@aforismatoscana.net, oppure visitando il sito www.aforismatoscana.net. Il corso del tipo I.e.F.P., istruzione e formazione professionale, è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse dell'Attività 4.f.4 - "Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP" - Priorità 4 - "Occupazione giovanile" del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.